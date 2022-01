GF Vip, l’ex concorrente sta malissimo da 20 giorni: lo sfogo con i fan – VIDEO

Inaspettatamente, il vaccino ha lasciato sull’ex concorrente del GF Vip alcuni malesseri, che ha accertato con i suoi medici: ecco il duro sfogo con i fan, a cui racconta di stare molto male e raccomanda di consultarsi sempre con i dottori riguardo gli effetti collaterali.

L’ex concorrente del GF Vip 4, Serena Enardu, è stato uno dei più chiaccherati anche durante il GF Vip 5, quando Zorzi ha più volte voluto commentare il comportamento dell’ex dama di Uomini e Donne ed ex partecipante di Temptation Island. Negli ultimi giorni, l’influencer è tornata alla ribalta delle cronache, fornendo aggiornamenti sul suo malessere.

Serena Enardu ha contratto il Covid-19 durante l’estate 2021 assieme a suo figlio. il 5 gennaio 2022 si è sottoposta al primo vaccino Pfizer, e racconta di averlo fatto solo per essere più libera, non per altri motivi. I primi 12 giorni, però, sono stati davvero molto duri, a causa di alcuni effetti collaterali che i medici hanno confermato essere dovuti al vaccino.

GF Vip, le conseguenze del vaccino: cosa è successo

Sono ormai passati quasi venti giorni da quando ha fatto il vaccino, e l’ex concorrente del GF Vip 4 spiega come si sente. Nulla è migliorato: ha un senso di stanchezza incredibile, tanto che dopo essersi alzata per tenere compagnia al figlio che andava a scuola, è tornata a letto a dormire fino a mezzogiorno. Al risveglio, la stanchezza non era passata.

L’influencer ha paragonato i suoi sintomi, e soprattutto la stanchezza, ai postumi di un intervento chirurgico. Si sente ancora distrutta e si chiede come possano fare a gestire una situazione così pesante quelli che devono sostenere dei turni di lavoro e non si possono davvero assentare. Ha ricordato quando faceva i turni lei, prima di fare l’influencer.

La condivisione dell’esperienza per un dibattito pubblico

L’ex GF Vip 4 si augura che venga aperto un dibattito pubblico riguardo gli effetti collaterali del vaccino. A suo avviso, questo tema è completamente trascurato dai mezzi di informazione. Prima di sottoporsi ad un qualsiasi trattamento, ha spiegato sul proprio account social che lei suggerisce di consultare sempre il proprio medico.

Ecco le parole dette da Serena Enardu:

Questo, invece, l’ultimo pensiero pubblicato da Serena Enardu sui social: “Dietro ogni donna forte e indipendente c’è una ragazza che ha dovuto imparare a riprendersi e a non dipendere da nessuno!“.