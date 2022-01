GF Vip, ex volto del reality sparito dal piccolo schermo: la causa a Mediaset

Ex volto del GF Vip è sparito dal piccolo schermo. Cos’è accaduto dopo la partecipazione al reality: la causa a Mediaset

Dopo aver preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ex concorrente si è ritrovata con una carriera distrutta. Il motivo ha sbalordito tutti i suoi fans: è causa con l’ammiraglia di Cologno Monzese.

A ritrovarsi con una carriera distrutta dopo la sua partecipazione al seguitissimo reality di Mediaset è la giornalista Alda D’Eusanio. La 71enne ha preso parte alla scorsa edizione ma la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata interrotta con una squalifica da parte della produzione.

Dopo quell’episodio, la D’Eusanio è scomparsa dal piccolo schermo e proprio a tal riguardo ha rilasciato delle importantissime rivelazioni al settimanale Nuovo. La conduttrice si è detta particolarmente amareggiata e indignata per come sono andate le cose tanto da arrivare a querelare Mediaset.

L’ex volto del GF Vip 5, Alda D’Eusanio rivela: dopo la partecipazione e la successiva squalifica dal reality di Canale Cinque ha querelato Mediaset

Alda D’Eusanio si è detta particolarmente amareggiata ai microfono del Settimanale Nuovo. “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera“, ha chiosato la giornalista.

Alda ha spiegato che il gruppo di Cologno Monzese non è l’unico ad averla esclusa dal piccolo schermo ma, anche la Rai avrebbe deciso di tagliarla fuori. L’ex gieffina prima di varcare l’ambitissima porta rossa del seguitissimo reality show era spesso invitata nei salotti televisivi: dal momento della sua squalifica il buio totale.

Ma come mai la 71enne fu mandata via dalla casa più spiata d’Italia? Ebbene, per chi non se lo ricorda, la D’Eusanio pronunciò alcune affermazioni su Laura Pausini e Mia Martini. Addirittura la D’Eusanio è stata denunciata dalla cantautrice romagnola mentre il produttore discografico della Martini le ha chiesto un milione di euro di danni. La conduttrice inoltre, solo dopo aver sottolineato che non segue più il GF Vip, ha rivelato di essere indignata soprattutto perché vede su Katia Ricciarelli una grande protezione nonostante le innumerevoli gaffe: “Io invece sono stata cacciata a pedate“.

Dopo la sua squalifica avvenuta in tuta e ciabatte, la produzione invitò gli altri concorrenti in gioco a non nominare la loro compagna: “Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”, ha chiosato la giornalista che riconosce i suoi errori anche se non intenzionali.