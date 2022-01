Conduttrice Rai positiva al Covid: saltata la messa in onda del seguitissimo programma

La conduttrice Rai è stata positiva al Covid e la programmazione della seguitissima trasmissione di cui è al capo è saltata

Un annuncio arrivato dalla stessa conduttrice in diretta, ieri mercoledì 19 gennaio, è stata proprio Federica Sciarelli a motivare lo slittamento di Chi l’ha visto? di una settimana dalla programmazione.

La prima puntata dell’anno di Chi l’ha visto? sarebbe dovuto andare in onda mercoledì 12 gennaio, ma la programmazione ha subito uno slittamento imprevisto a causa della positività al Covid della stessa Sciarelli.

Ad annunciarlo, infatti, è stata lei stessa in diretta, ieri mercoledì 19 gennaio, che ha iniziato la puntata chiedendo scusa a tutti i suoi telespettatori: “Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco. Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi”.

Federica Sciarelli parte col botto: i dati degli ascolti sono confortevoli

La puntata di ieri di Chi l’ha Visto? ha sciorinato una serie di argomenti che si sono accumulati in due settimane, vista la mancata messa in onda dello scorso mercoledì ed in più, grazie a RaiNews, è stato possibile anche seguire in diretta l’ingresso dei Nocs che hanno catturato l’uomo che si è barricato in casa per non sottoporsi al TSO. Quest’ultimo, tra l’altro, aveva dichiarato che non sarebbe uscito fin quando non sarebbe stato eletto il Presidente della Repubblica, dopo aver sparato dei colpi di una pistola, detenuta illegalmente, ai Vigili del Fuoco.

La puntata di ieri, mercoledì 19 gennaio, ha catturato l’attenzione di 2.416.000 spettatori pari ad uno share del 12%, battendo anche la stessa Rai che, sul primo canale, ha mandato in onda la commedia romantica del 2016 con Dakota Johnson, Single ma non troppo, che ha raccolto 2.383.000 spettatori pari al 10.8%.