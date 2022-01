Barricato in casa a Viareggio: i Nocs lo catturano dopo otto ore

“Uscirò da casa dopo essere stato eletto presidente della Repubblica, allora cambierà tutto”. Con queste parole Gianluigi Ragoni, 44 anni, ha accolto i poliziotti quando sono arrivati sotto casa per convincerlo ad uscire. L’uomo si era barricato insieme con l’anziano, ex carabiniere, per sfuggire a un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo otto ore, gli agenti del Nocs della polizia hanno messo il condominio al buio e fatto irruzione da una finestra e dalla porta di ingresso, immobilizzandolo.