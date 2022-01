Barbara D’Urso, imprevisto in diretta: questa volta è senza appello. Il 2022 per la conduttrice napoletana è cominciato tra novità e conferme

Ha lasciato sfogare gli altri nelle prime due settimane di gennaio, anche se il suo addio al pubblico di Canale 5 era solo temporanea. Barbara D’Urso da questa settimana è tornata al timone di Pomeriggio Cinque, ma non sta andando tutto come avrebbe voluto.

La conferma è arrivata dai dati degli ascolti tv che non mentono mai. Prima di lei su Canale 5 Beautiful ha coinvolto 2.731.000 spettatori con il 18.3% e Una Vita 2.474.000 spettatori con il 17.2% di share. Poi Uomini e Donne ha totalizzato 2.762.000 spettatori con il 21.9%, il daytime di Amici 2.165.000 spettatori con il 18.3% e la striscia di Grande Fratello Vip 2.211.000 spettatori per il 18.9%.

Picco inferiore con Love is in the Air, 1.979.000 spettatori pari al 16.2% di share e finalmente Pomeriggio Cinque: 1.845.000 spettatori con il 14.1% nella presentazione i e 2.109.000 spettatori con il 14.2% nella parte centrale. Invece su Rai 1 Vita in Diretta ha messo insieme 2.106.000 spettatori (per il 17.1%), nella presentazione e 2.530.000 spettatori (il 17.5%) nel programma vero e proprio.

Barbara D’Urso, imprevisto in diretta: Mediaset nel complesso ha retto bene

Una disdetta per la conduttrice napoletana che ha ricominciato con il suo intrattenimento pomeridiano ma ha un altro grande obiettivo in testa. Condurrà infatti anche la nuova edizione de La Pupa e il Secchione su Italia 1.

Meglio invece è andata per Mediaset nelle altre fasce importanti della giornata. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha messo insieme 4.941.000 spettatori (23.6%) e su Canale 5 Avanti un Altro! ha superato una soglia importante, con 4.096.000 spettatori (per il 20%).

Invece nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno (con la replica del’ospitata di Carlo Verdone) 5.374.000 spettatori con il 20.9% e su Canale 5 Striscina la Notizina 4.241.000 spettatori per il 16.8%. In prima serata ha vinto il calcio: su Canale 5 la partita di Coppa Italia Inter-Empoli ha totalizzato 3.829.000 spettatori pari al 17.2% di share.