Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino show: è già tempo di conquiste

Luca Salatino comincia a padroneggiare e muovere i primi passi come tronista di Uomini e Donne: tutte le anticipazioni di giovedì 20 gennaio

Da corteggiatore a tronista, Luca Salatino non è il primo, ma sicuramente è uno dei pochi con un gran cuore che ha colpito la redazione del programma che ha deciso di portarlo sul Trono Classico.

La personalità di Luca Salatino è immediatamente risaltata agli occhi di Maria De Filippi e tutta la produzione di Uomini e Donne, così come la sua dolcezza e la sua generosità e la padrona di casa cercava un tronista proprio con le sue qualità. Da inizio settimana, il tronista si è subito presentato con estrema eleganza ed ha cominciato a conoscere le sue corteggiatrici, eliminando quelle che non gli interessano.

Nella puntata di oggi, giovedì 20 gennaio, assisteremo alle prime esterne in cui è stato coinvolto il tronista: che abbia già adocchiato la donna perfetta per lui dopo Roberta Ilaria Giusti?

Nel frattempo, proprio dopo la scelta di quest’ultima, la redazione di Uomini e Donne sembrerebbe essere impegnata alla ricerca di un volto femminile che possa sedere sul Trono Classico accanto a Luca Salatino e Matteo Ranieri. Sarà già un nome noto al programma o Maria De Filippi sta esaminando i provini?

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma chiude ogni conoscenza: Biagio e Elena hanno chiarito?

Un ampio spazio, ancora una volta, sarà dedicato al Trono Over di quest’edizione di Uomini e Donne con Gemma Galgani che si è trovata, d’improvviso, senza cavalieri, ma questa volta per scelta sua. Dopo aver accantonato Stefano per concedersi totalmente alla conoscenza con Leonardo ed andare in esterna, quest’ultimo non l’ha convinta per niente e la dama ha scelto di abbandonare la nave con entrambi. Chiusa una -in questo caso due- porta, si apre un portone? Nel parterre del dating show sarebbe pronta un altro cavaliere ad uscire con Gemma Galgani.

A tener banco è anche Biagio Di Maro dopo che, nei giorni scorsi, è stato al centro di una polemica per il suo atteggiamento nei confronti di Elena. Tuttavia, nel dietro le quinte del dating show potrebbe esserci stato un chiarimento tra i due.

L’appuntamento è previsto, come di consueto, su Canale 5 a partire dalle 14:45.