Anticipazioni Un Posto al Sole, arriva il gesto estremo: fiato sospeso a Palazzo Palladini

Le anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole svelano di momenti concitati a Palazzo Palladini dopo il gesto estremo

Un Posto Al Sole proseguirà la sua regolare programmazione, dal lunedì al venerdì dalle 20:45 con nuovi episodi che sconvolgeranno Palazzo Palladini: un gesto estremo terrà tutti col fiato sospeso.

A Palazzo Palladini si vivrà un momento di alta tensione a causa di Fabrizio Rosato. L’imprenditore, infatti, è in grave crisi con il suo pastificio e il conforto della sua compagna, Marina, non è abbastanza per risalire la china. Quest’ultima, intanto, sta vivendo un momento molto particolare con il suo socio in affari, nonché l’uomo con cui ha avuto più volte una storia: Roberto Ferri. L’imprenditore, troppo vicino a Lara per i gusti di Marina, fa una proposta molto importante alla Giordano.

Marina, per stare accanto a Fabrizio, rinuncerà ad una proposta importante, ma questo non basterà: l’imprenditore del pastificio commetterà un gesto estremo che potrebbe avere esiti terrificanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Patrizio e Clara: il confronto con Alberto

Patrizio sta rischiando grosso, dopo l’incidente con Alberto Palladini il suo destino è appeso ad un filo: quello del perdono di Clara ed Alberto. Quest’ultimo, infatti, ha promesso a Clara di non denunciare il suo ex se lei e loro figlio Federico tornano a vivere con lui. A questo punto, la dolce partenopea si troverà ad un bivio cui è impossibile scegliere. Partizio, nel frattempo, non riesce a stare con le mani in mano e prende una decisione improvvisa.

Nel frattempo, Katia è tornata a Palazzo Palladini per tenere d’occhi la relazione di Nunzio e Chiara Petrone: un intreccio particolare porterà Chiara quanto mai vicina a Roberto Ferri per una questione imprenditoriale.

Un momento molto importante, come sempre fatto da Un Posto al Sole, sarà quello della giornata di giovedì 27 gennaio, puntata durante la quale Jimmy e Bianca saranno protagonisti di un siparietto per ricordare la celebrazione della Giornata della memoria. Da anni, la produzione della soap opera pertenopea è attenta ai temi sociali e di attualità.