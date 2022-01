Amici 21, insegnanti arrivano allo scontro: “Vorrei capire dove vuoi arrivare” – VIDEO

Ad Amici 21 si arriva nuovamente allo scontro. Sono due gli insegnanti che non se le mandano a dire: tutti i dettagli.

Non è la prima volta che due insegnanti di Amici 21 arrivano allo scontro. Questo accade quando si hanno modus pensandi diversi ma soprattutto metodi di insegnamento che non coincidono affatto.

Parliamo di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: nel day time odierno i due insegnanti di danza hanno dimostrato per l’ennesima volta che non se le mandano a dire. Dopo le provocazioni della coreografa che più volte ha dato compiti su compiti agli allievi di Todaro, questa volta è stato il 35enne ad attaccare la Celentano con la stessa moneta.

Il latinista ha proposto una sfida interna tra il suo allievo Christian e quello della Celentano, Cristiano. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo: il ballerino ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. La coreografa ha incassato il colpo ma non ha messo fine alla guerra in atto con il suo collega: adesso Alessandra ha intenzione di sostituire l’allievo di Raimondo, Mattia.

A questo punto anche l’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha avanzato un’altra mossa: eliminare l’ultimo ballerino della classifica. Ma ecco che la storica insegnante di Amici ha deciso di incontrare il collega per un faccia a faccia. “Vorrei capire dove vuoi arrivare”, ha chiosato l’ex ballerina mettendo in evidenza l’accanimento che il 35enne avrebbe avuto nei confronti del suo ex allievo Cristiano.

Alessandra Celentano a Raimondo Todaro: “Stai affossando la danza”. E’ scontro tra i due insegnanti di Amici 21

Durante il faccia a faccia con Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ha parlato di accanimento contro Cristiano. Il latinista ha replicato rispondendo che si è trattato solo di una sfida per tutelare Christian. Nel frattempo l’ex ballerina ha sottolineato di non aver mai mandato in sfida i suoi allievi ma semplicemente gli ha affidato dei compiti per migliorarli.

Raimondo Todaro, però, resta convinto del suo giudizio sulla Celentano: la coreografa si è più volte accanita con i suoi ballerini. Ma ecco che dopo l’ultima proposta avanzata dal 35enne, Alessandra ha detto che a questo punto comunicherà alla produzione del talent che vuole inserire anche delle sfide di tecnica. Dopo questa i due insegnanti hanno fatto scintille.

Per Todaro non è giusto far esibire i propri ballerini con la danza classica. Se devono esserci delle gare di tecnica, i suoi allievi dovranno basarsi sulla Cucaracha etc.:”Se vuoi ognuno fa la sua tecnica. Ma che ragionamento fai? Non ha senso, è una cosa che non esiste al mondo e non esiste soltanto la danza classica“. Ma la Celentano anche su questo punto non si è mostrata d’accordo con il ballerino: “Intanto è la base!”.