Amici 21 anticipazioni, colpo di scena nella scuola: il nome del prossimo eliminato

Spuntano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 21. Andiamo quindi a vedere chi sarà eliminato domenica sera.

Clamorosa indiscrezione riguardante la nuova puntata di Amici 21, con un vero e proprio colpo di scena che colpirà la scuola del talent show. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo domenica sera.

Finita la nuova registrazione di Amici 21 iniziano a spuntare anche le prime anticipazioni riguardanti il talent show di Maria De Filippi. Infatti andrà in onda un po’ di tutto, specialmente per quanto riguarda le classifiche finali. Da quando Rudy Zerbi ha proposto di eliminare l’ultimo classificato ha già perso due allieve, mentre un’allieva dello stesso team è stata sostituita recentemente. Con l’eliminazione di Nicol, Rudy ha affidato il banco liberto a Calma. Nel daytime, la De Filippi ha rivelato che ci sarà una nuova classifica.

Oltre alla classifica normale, ci saranno altre due classifiche: una scelta dagli allievi stessi ed un’altra stilata da personaggi noti. Inoltre proprio la classifica degli allievi ha portato alle lacrime Albe, che però non sarà lui ad abbandonare la trasmissione. Durante il programma i grandi ospiti saranno Franco 126 e Gerry Scotti. Proprio il protagonista di Caduta libera ha rilasciato la sua personale classifica che recita: “LDA, Sissi e Crytical a parimerito, Alex e Calma a pari merito, Luigi, Aisha e Albe a pari merito, ultima Rea“.

Amici 21, tutte le anticipazioni: cosa accadrà domenica

Durante la prossima puntata vedremo Adriana Celentano provinare nove ballerini di latino americani con l’intento di sostituire Mattia. Proprio l’allievo ha assistito alle esibizioni avendo anche un battibecco con uno di loro. Intanto la professoressa ha deciso di tenere due ballerini, Danilo e Mario. Il primo inoltre ha sferrato subito l’attacco rivelando di averlo battuto per ben sei volte alle regionali. A questo punto Mattia ha voluto ricordare il suo successo ai mondiali. Intanto Alessandra sarebbe sempre più pronta a sostituire Mattia, ma Todaro non ne vuole sapere e fin quando il medico non si pronuncerà il suo ballerino non si muove.

In studio saranno presenti anche le radio, con tre di loro che passeranno il pezzo di Luigi, mentre quattro invece passeranno quello di Albe. Proprio per questo motivo Anna Pettinelli prenderà in giro Rudy Zerbi. Carola ha superato l’infortunio e c’è stato un video su di lei. Nessuna eliminazione con la classifica di ballo, si scoprirà domenica perché, le anticipazioni di Amici 21 non rivelano nulla in proposito. Inoltre Carola ed Albe hanno riconquistato la maglia e si arriverà al serale con tutti gli allievi che dovranno difendere la maglia.