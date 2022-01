Uomini e Donne, uno dei volti più discussi sbarca all’Isola dei Famosi? Bomba in diretta!

Uno dei volti più discussi di Uomini e Donne è pronto a debuttare all’Isola dei Famosi. Andiamo a vedere la clamorosa notizia lanciata in diretta.

Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi è la clamorosa indiscrezione che ha colpito il mondo della televisione. Infatti uno dei volti più discussi del dating show è pronto a sbarcare in Honduras: scopriamo chi è.

Continua la composizione del cast dell’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi che sembrerebbe voler pescare direttamente da Uomini e Donne. Infatti la trasmissione è stata citata ben due volte all’interno del contenitore televisivo di Maria De Filippi. La prima volta infatti è stata con Biagio Di Maro, che ha confessato che gli piacerebbe partecipare. Mentre invece la seconda citazione è arrivata con un confronto acceso tra Armando Incarnato e Marika Geraci.

I due ancora una volta hanno alzato i toni, litigando, e proprio durante il faccia a faccia la Geraci ha voluto puntare il dito contro il napoletano. Infatti la dama ha esclamato: “Il tuo mood da cinque anni è sempre lo stesso: stare qui per… ma neanche quest’anno vai in Honduras? Non ci vai neanche quest’anno? Casomai vai a nuoto, così per marzo arrivi” – la Geraci ha poi continuato – “Ho letto che ci andrai! Ho letto solo che andrai a L’Isola dei Famosi! Se fossi un’autrice televisiva ti prenderei a fare un reality perché reciti benissimo“.

Uomini e Donne, Armando Incarnato all’Isola? La risposta del napoletano

Nonostante la provocazione della Geraci, Armando Incarnato ha subito preso le distanze affermando: “In Honduras posso andarci anche senza Isola dei Famosi, mi faccio un biglietto aereo e vado in Honduras a farmi una vacanza!” – il cavaliere ha poi continuato – “Se cerchi notizie di me online leggi bene, perché io non ho mai detto che andrò in Honduras!“.

Inoltre adesso in molti stanno cercando di capire se dietro la provocazione della Geraci ci sia qualcosa di vero. Infatti quest anno Ilary Blasi sta selezionando con cura il cast del reality show dedicato ai naufraghi. Per questo motivo bisognerà scoprire se alla fine Armando partirà per l’Isola di Palapa o se resterà all’interno del dating show di Maria De Filippi.