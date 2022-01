Sim Card, alcune rare valgono fino a 50 mila euro: controllate se avete queste

Esistono alcune Sim card rarissime che possono avere un valore che può arrivare addirittura ai 50mila euro. Andiamo a scoprire quali sono.

I collezionisti di tutto il mondo si stropicceranno gli occhi nel scoprire che esistono alcune Sim Card dal valore di 50mila euro. Andiamo quindi a vedere la lista delle schede telefoniche che potrebbero valere una fortuna.

Sono tantissimi gli oggetti da collezionare, che spesso dopo anni possono valere una vera e propria fortuna. Infatti tra questi non troviamo solamente delle monete rare, ma anche delle schede telefoniche che possono valere una fortuna. Inoltre ogni giorno sono milioni i collezionisti che cercano di ritrovare le schede più rare. Proprio queste Sim prendono il nome di Top Number e sono appunto tra le più ambite da chi le colleziona.

Infatti stabilire la rarità di una Sim Card è molto semplice ed è direttamente collegata al numero telefonico associato alla scheda telefonica. Inoltre più il numero è facile da ricordare più il valore sale. Queste schede, come anticipato prendono il nome di Top Number e possono raggiungere un valore di 50.000 €. Di queste cinque sono state messe all’asta su Ebay, con il profitto che andrà direttamente all’Istituto Nazionale Tumori.

Sim Card, le più preziose vendute all’asta su Ebay: quali sono

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix gratis grazie a questa super novità: italiani al settimo cielo

Su Ebay quindi sono state vendute cinque delle Sim Card dal valore più grande sul mercato. Infatti queste sono:

339 YYXXXXX, donato da TIM , è stato venduto per 2.210 euro ;

, è stato venduto per ; 33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM , è stato battuto alla cifra di 8.600 euro ;

, è stato battuto alla cifra di ; 342 XXXXXYY, donato da Vodafone , è stato assegnato per la cifra di 1.920 euro ;

, è stato assegnato per la cifra di ; 320 XYZYZYZ, donato da Wind , è stato venduto a un collezionista per 856 euro ;

, è stato venduto a un collezionista per ; 393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

LEGGI ANCHE >>> Fate attenzione a queste applicazioni su smartphone: ‘rubano’ i vostri dati!

Ma queste non sono le uniche schede che possono valere una vera e propria fortuna. Infatti sono tantissime le SIM da collezione che potranno essere rivendute all’asta fruttando un bel quantitativo di denaro. L’importante quindi è sempre controllare se in qualche cassetto o in cantina abbiamo schede telefoniche e successivamente consultando il numero si potrà valutare il loro valore sul mercato.