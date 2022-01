Royal Family, la più grande paura della Regina Elisabetta: non avverrà mai! Sua Maestà teme che possa essere troppo tardi per lei

Quest’anno la monarca più longeva della storia britannica festeggerà il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni alla guida del Regno Unito. I festeggiamenti però potrebbero non regalargli quello che realmente desidera.

E’ il più grande interrogativo che pervade la famiglia reale in questo 2022: ci saranno Harry e Meghan per il Giubileo di Platino della Regina? Una risposta al momento non c’è ma alcuni indizi lasciano perplessi riguardo un esito positivo. In queste ore il principe Harry è infatti sul punto di citare in giudizio il Ministero dell’Interno della Gran Bretagna per non aver ricevuto la possibilità di avere un servizio di sicurezza durante i suoi viaggi in Inghilterra. Qualora dovesse tornare a casa, quindi, non avrebbe la scorta solitamente assegnatagli ai tempi di Buckingham Palace. L’uscita dal ruolo istituzionale, avvenuta nel 2020, gli ha fatto perdere anche questo tipo di privilegio. Come avviene ora in California, se vuole un servizio di sicurezza, Harry deve pagarselo da solo. Lui e Meghan hanno ingaggiato a Los Angeles dei guarda spalle privati, che controllano la famiglia dei Sussex a Montecito e durante i loro spostamenti.

Royal Family, la più grande paura della Regina Elisabetta: non fare in tempo a conoscere la piccola Lilibet Diana

I Sussex hanno richiesto al governo inglese il tipo di protezione 24 ore su 24 dalla polizia che normalmente viene data solo ai reali o ai funzionari del governo. Tecnicamente non può essergli riconosciuto visto il suo ruolo attuale, ma formalmente è ancora un componente della Royal Family. Una questione non semplice da dirimere e che può coinvolgere in prima persona anche la Regina Elisabetta.

Sua Maestà ha espresso più volte la volontà di conoscere finalmente l’ultima nipotina, Lilibet Diana. La piccola, nata lo scorso 4 giugno 2021, porta il soprannome da giovane della bisnonna e fino a questo momento non è mai uscita dagli Stati Uniti. Le celebrazioni del Giubileo di Platino di Elisabetta II avranno il loro culmine nel mese di giugno, periodo in cui i Sussex starebbero pianificando il gran ritorno, con entrambi i figli. Anche Archie manca da Palazzo dal 2020 e non ha più avuto modo di abbracciare i suoi cari oltre Oceano. La questione della sicurezza, però, non è solo un problema logistico ma di concetto. Considerarsi esclusi fino a questo punto, potrebbe spingere Harry e Meghan a rivedere i propri programmi. La speranza è che alla fine si possa arrivare ad un accordo, per il bene di tutti e soprattutto della Regina.