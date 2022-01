Rischio grosso al GF Vip, incidente terribile: prendono fuoco i capelli – VIDEO

Ad uno dei coinquilini del GF Vip sono andati a fuoco i capelli: un rischio altissimo per la Casa e per gli altri concorrenti

Terribile incidente e grosso rischio per Jessica Selassié che ha inavvertitamente avvicinato i capelli al fuoco che hanno subito preso piede: la principessa ha subito soltanto un forte spavento che ha allarmato anche gli altri.

Per fortuna solo un grosso spavento per Jessica Selassié e tutti i coinquilini della casa del Grande Fratello VIP che hanno assistito alle fiamme da un momento all’altro. Mentre erano tranquillamente intenti a cenare, vestiti con abiti dell’antico Egitto, la principessa Etiope si è allungata evidentemente per prendere qualcosa dalla tavola.

È stato il suo gesto che, all’improvviso, ha fatto divampare le fiamme tra i suoi capelli. In particolare, Jessica si è avvicinata troppo alla candela che c’era in mezzo alla tavola, messa lì per fare scena, ed i suoi capelli hanno subito preso fuoco.

Jessica Selassié, a fuoco i suoi capelli: lo spavento

DICO SPESSO “JESSICA ON FIRE” MA NON PENSAVO CHE ANDASSE A FUOCO SUL SERIO 💀 Non lo dico più #jerù pic.twitter.com/UYzmpnIaOV — Vanessa (@Vanessa89125464) January 18, 2022

Il video del momento in cui i capelli di Jessica Selassié ha fatto immediatamente il giro del web e non per il possibile incidente che, per fortuna, è rimasto solo un brutto spavento, ma per un motivo molto più profondo che ha colpito il cuore degli utenti. Uno di questi, infatti, ha fatto notare una mancanza di preoccupazione da parte del resto dei coinquilini: nessuno che si fermasse a sincerarsi di come stesse o se avesse bisogno d’aiuto. “Sinceramente mi dispiace un sacco per Jessica, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto perché mi sembra che nessuno si sia accertato che lei stesse bene”, questo è il commento condiviso da una buona parte di Twitter.

Come si nota dal video, infatti, nessuno dei coinquilini si ferma da quanto stesse facendo per sincerarsi delle condizioni della principessa etiope, soltanto un sobbalzo da parte di Barù che successivamente torna a fare quello che stava facendo.