“Non ci sarò più”. Addio a sorpresa al GF Vip 6: nessuno ci crede

Un addio a sorpresa ha spiazzato tutti. Al GF Vip 6 proseguono i colpi di scena. “Non ci sarò più”.

Dopo quasi 48 ore dalla puntata di lunedì 17 gennaio del GF Vip 6 ne sono successe delle belle. L’arrivo venerdì scorso di Delia Duran moglie di Alex Belli che ha affermato di essere entrata nella casa “libera”, è stato un vero terremoto.

Per i coinquilini e pubblico da casa. La puntata di venerdì scorso, infatti, ha registrato un’impennata di ascolti portando il programma condotto da Alfonso Signorini il più seguito dagli italiani. Nessuna sorpresa al riguardo.

Non sono mancate le prime frecciatine tra Delia e Soleil Sorge così come i primi elogi alla bellezza della prima. Barù ha subito colto l’eleganza e la sensualità della nuova concorrente e lei ha ricambiato dandogli del più elegante della casa. Primi passi verso un possibile flirt? La smentita in diretta da parte di lui che ha messo in chiaro le cose: non sarà una pedina di questo gioco amoroso. Nelle ultime ore invece un’altra protagonista del programma ha affermato che dirà addio al GF Vip 6.

Sonia Bruganelli spiazza tutti: “Non ci sarò più”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state chiamate da Alfonso Signorini a sostituire Pupo e Antonella Elia. Dopo le prime puntate, dove le due opinioniste sembravano andare d’accordo, è avvenuto un capovolgimento di fronte. La loro antipatia è venuta a galla e da allora le due fanno buon viso a cattivo gioco.

La moglie di Paolo Bonolis al settimanale Chi, il cui direttore è Alfonso Signorini, ha annunciato che a partire dal prossimo anno non ci sarà al GF Vip 6. “Posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi magari manco me ce vogliono..” ha ironizzato Sonia.

“Alfonso Signorini mi ha scelto per il suo GF Vip in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. […] Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono una donna di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunità per i più giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per SDL [la sua società, ndr]. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io”.

All’opinionista del GF Vip 6 è stato chiesto chi potrebbe raccogliere il posto che lei lascerà vuoto nella prossima stagione. Sonia Bruganelli ha risposto così: “Soleil, ma povera, ci crederebbe!”.