Netflix gratis grazie a questa super novità: italiani al settimo cielo

Netflix gratis ora è possibile: la novità fa impazzire gli italiani. La piattaforma è sempre prodiga di aggiornamenti interessanti

In partnership con TIM sarà possibile avere una grande offerta per lo streaming più famoso del mondo. Il tutto rientra nel nuovo progetto di TIMvision.

Ormai è indispensabile per la maggior parte delle persone avere a disposizione una piattaforma di streaming tv, dove seguire i film e le serie positive. Negli ultimi anni Netflix ha avuto un escalation davvero straordinaria, raggiungendo numeri impensabili fino a poco fa. Sulla sua scia anche altri colossi delle telecomunicazioni si sono mossi per migliorare la propria offerta, impreziosendola nei contenuti e tagliando i costi. TIM si è lanciata nel panorama italiano come uno delle principali streaming tv. Con il progetto TIMvision si è presa anche il calcio, in sinergia con Dazn e ora vorrebbe fare lo stesso per quanto concerne l’intrattenimento. Nonostante i server di quest’ultima non siano per ora all’altezza della qualità richiesta, chi ha potuto contare sull’uso del decoder dell’ex Telecom, ha sicuramente riscontrato una serie di problemi decisamente inferiore.

Netflix gratis ora è possibile: basta abbonarsi a TIMvision

Per quanto riguarda l’aspetto economico, come molti sanno l’offerta base, comprensiva di sport ed entertainment, prevede una spesa mensile di 29,99 euro. I clienti avranno diritto anche al decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi. Dal punto di vista calcistico, da inizio settembre TIM ha raggiunto anche un accordo molto importante con Mediaset, potendo completare la propria offerta anche con le partite della Champions League (assenti su Dazn, che trasmette la Serie A, la Liga e le migliori partite di Europa e Conference League). Gli utenti del gestore italiano avranno accesso allo stesso prezzo anche al canale Infinity+.

Ma non finisce qui. Si perchè per quanto riguardo appunto film e tv, il provider assicura ai propri utenti anche la visione Netflix a costo zero. In via del tutto promozionale, nel ticket da 29,90 euro, si potrà accedere ai contenuti del gruppo americano, senza costi aggiuntivi. Ovviamente questo non potrà che invogliare tutti i clienti a sottoscrivere un abbonamento finché la promozione rimarrà valida (non sono state indicate scadenze al momento).