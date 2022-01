Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’addio inaspettato: svelato il vero motivo

Ieri l’annuncio, oggi le prime ipotesi sul reale motivo della separazione: cos’è successo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Una nota stampa che ha sconvolto il mondo del gossip, qualcuno se l’aspettava, altri non avevano assolutamente idea di una possibile separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: cos’è successo?

Sembrava una coppia affiatata, poi l’annuncio con una nota all’ANSA: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

In effetti, qualcosa era già nell’aria perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno neppure trascorso le festività natalizie insieme. La conduttrice italo-svizzera, infatti, ha pubblicato foto sul suo profilo Instagram in compagnia di sua figlia Aurora e sua madre Ineke, ma mai con l’erede Trussardi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la ricostruzione sul loro rapporto

Legati da due figlie, Sole e Celeste, la coppia sembrava avere un amore ‘bello e litigarello’ così come raccolto dal Corriere della Sera. Secondo una ricostruzione fatta dallo storico quotidiano, sembrerebbe che i due abbiano avuto una relazione fondata sempre su alti e bassi, piccoli litigi e discussioni sormontabili, fino ad un anno e mezzo fa quando le crepe si facevano sempre più intense e profonde.

Come riportato dal CorSera, infatti, i due sarebbero molto diversi: “diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni” e tutto è stato alimentato da ‘ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie’.

Le crepe nella parete sono state lasciate lì fin troppo tempo fino ad innescare un allontanamento definitivo tra i due che, sembrerebbe, si siano incontrati l’ultima volta proprio il giorno di Natale per passare del tempo con le due piccole di famiglia.