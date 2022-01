“Manuel ha dei forti dolori”, paura nella casa del GF Vip: preoccupante rivelazione

Manuel Bortuzzo starebbe patendo forti dolori e c’è grande paura all’interno della casa del GF Vip: preoccupante rivelazione da parte di Lulù.

Una preoccupante rivelazione da parte di Lulù Selassiè ha impaurito gli inquilini della casa del GF Vip. Infatti Manuel Bortuzzo sta patendo dei forti dolori: cosa sta succedendo.

Non sono state delle ore facili per per le principesse Selassiè al GF Vip 6. Infatti la prima ad andare in crisi è stata Jessica dopo le accuse della mamma di Sophie Codegoni, con tanto di successiva nomination per la principessa etiope. Dall’altra parte a Lulù non è che sta andando meglio. Infatti Lulù si sta preoccupando per le condizioni della sorella e per questo motivo è andata a parlarle.

Proprio durante la conversazione, la piccola Selassiè si è lasciata sfuggire una rivelazione importante su Manuel Bortuzzo. Infatti l’ex nuotatore starebbe patendo dei forti dolori alla schiena. La stessa Lulù ha infatti dichiarato senza mezzi termini: “Manu ha dei forti dolori alla schiena…“. Andiamo quindi a vedere le condizioni dell’amato concorrente e le parole della principessa etiope.

GF Vip, Lulù Selassiè rivela: “Manuel ha dei forti dolori alla schiena”

Lulù Selassiè cercando di confortare la sorella ha deciso anche di rivelare le attuali condizioni di Manuel Bortuzzo. Infatti l’ex nuotatore starebbe avvertendo dei forti dolori alla schiena, un vero e proprio annuncio choc sia per i telespettatori che per la sorella Jessica. Inoltre la concorrente etiope ha anche rivelato che il giovane triestino lascerà nella puntata di venerdì il reality di Canale 5.

Lulù ha quindi chiesto alla sorella: “Jessica tu mi devi fare compagnia perché venerdì lui se ne va via e non posso rischiare che te ne vada via pure tu“. Quini dopo aver perso le staffe con Katia Ricciarelli, il concorrente è pronto ad abbandonare il reality show. Successivamente Lulù ha anche fatto una strigliata d’orecchie a Jessica. Infatti secondo l’etiope anche Clarissa sarebbe arrabbiata per il modo in cui si è comportata con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Infine la principessina ha consigliato alla sorella di stare alla larga dai due.