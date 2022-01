Manuel Bortuzzo e Lulù, l’annuncio fa impazzire gli italiani: emozione alle stelle. La casa del Grande Fratello Vip 6 scossa dalla novità

In mezzo a tante storie o presunte tali che hanno caratterizzato fino ad oggi la stagione del Grande Fratello Vip 6, l’unica capace di reggere è stata quella meno gettonata. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono ancora lì e tengono duro.

Non sappiamo ancora cosa potrà succedere dopo la diretta di venerdì 21 gennaio, perché quella sarà la puntata dell’addio per l’ex nuotatore azzurro. Lulù si sta preparando da qualche settimana anche se non sarà facile per lei sopportare questa assenza. Ma la ragazza ha ben chiaro in testa quello che vuole e quando saranno entrambi fuori andrà a prenderselo.

Anche per una rivincita su chi in questi mesi non ha mai creduto in loro oppure ha cercato di mettersi in mezzo per ostacolare il loro amore. Come è successo nelle ultime ore quando la più piccola delle principesse ha pensato ancora una volta di essere stata boicottata volontariamente da qualcuno.

Manuel Bortuzzo e Lulù, l’annuncio fa impazzire gli italiani: è una svolta definitiva

Tutto è partito in occasione del compleanno di Katia Ricciarelli. Tutti i Vipponi per una sera si sono reinventati come cantanti lirici e, con vestiti di scena creati ad hoc, hanno dovuto interpretare arie di opere famose. Lulù pensava che a lei e Manuel sarebbe stato assegnato il ruolo di Romeo e Giulietta, i due innamorati per eccellenza, ma così non è stato.

Volontariamente o meno, sua sorella Jesoica ha alimentato la polemica, perché in realtà nessuno ha mai detto che Manuel non era stato scelto perché su una sedia a rotelle. Eppure questo a Lulù ha fatto male e così si è lasciata andare ad una confessione dolce e clamorosa.

“Da mesi stiamo insieme – ha detto alla sorella – siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme“. Parole che sicuramente arriveranno anche alle orecchie di Manuel: quando uscirà capiremo come la pensa.