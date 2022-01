Grande Fratello, lutto tremendo: è successo all’improvviso, tutti senza parole. La notizia sta facendo il giro del web, il cordoglio è profondo

Ci sono programmi di enorme successo, come il Grande Fratello, che rappresentano anche una vetrina per i loro protagonisti. Ma dietro di loro e dietro a quelle trasmissioni, ci sono anche professionisti che non mettono la loro faccia ma la loro testa.

E nelle ultime ore se n’è andato uno di questi protagonisti silenziosi, perché Lorenzo Castellano era autore e regista televisivo legato a diversi programmi popolarissimi. Basta citarne alcuni per capirlo: aveva cominciato con il cinema ma presto era passato alla tv-. E anche alle sue idee dobbiamo i successi delle prime edizioni di Grande Fratello, ma anche La Talpa, Domenica In e molto altro.

Grande Fratello, lutto tremendo: protagonista di una lunga carriera in televisione

Lorenzo Castellano era nato a Roma nel 1963 e ha cominciato a respirare presto l’aria dello spettacolo. Il padre Franco infatti una una parte del duo Castellano e Pipolo (l’altro era Giuseppe Moccia, padre del noto scrittore e regista Federico Moccia). Una coppia che ha firmato diverse sceneggiature famose, lavorando anche al fianco di Totò, e dai primi anni ’80 una serie di film popolarissimi. Solo per citarne alcuni, Il bisbetico domato, Mia moglie è una strega, Innamorato pazzo, Grand Hotel Excelsior, Attila flagello di Dio, Il ragazzo di campagna, Grandi magazzini.

Proprio sul set di Grand Hotel Excelsior anche i debutto di Lorenzo Castellano, come aiuto regista del padre. Poi aklla fine degli anni ’80 insieme all’amico Moccia aveva diretto College, serie di successo su Italia 1 con Federica Moro. Dal 1991 aveva deciso di passare dall’altra parte, diventando autore televisivo.

Così erano nate le collaborazioni con Pippo Baudo per Domenica in e con Enrico Montesano per Fantastico Enrico. Il passo successivo, con la nascita dei reality. Era stati tra gli autori del Grande Fratello dalla seconda alla quinta edizione, ma anche de La talpa, Distraction con Teo Mammucari o ancora su Sky Uno di Vuoi ballare con me? con Lorella Cuccarini.

Federico Moccia ha voluto ricordarlo così: “Lorenzo Castellano mi aiutava ogni tanto a giocare a scacchi, a cercare di migliorare ma sorrideva vedendo che era un tentativo piuttosto inutile. Però lui lo faceva con affetto, simpatia e soprattutto pazienza e tranquillità, le sue doti più speciali. Con lui ho diviso mille avventure, le prime trasferte della Lazio con i nostri genitori, e poi tanti bei progetti insieme compreso il grande successo di Quelli del College. Ci ha salutato con quella sua stessa serenità che lo contraddistingueva dai molti”.