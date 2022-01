GF Vip, espressione omofoba nella notte: arriva la squalifica per lei? Le parole pronunciate potrebbero portare all’incredibile decisione da parte della produzione

Uno sfogo nelle ultime ore potrebbe costare carissimo ad una delle concorrenti del reality di Mediaset. Un’espressione omofoba è stata carpita dalle telecamere ed è subito bufera.

Non c’è pace all’interno della casa di Cinecittà. Quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip presenta continui colpi di scena, dettati dai comportamenti e dalle relazioni degli inquilini della residenza più spiata d’Italia. Nelle scorse ore le protagoniste indiscusse sono state Valeria Marini e Soleil Sorge, autrici di una litigata furibonda. Uno scontro nato dopo che la showgirl di origine sarda ha accusato l’influencer di averla letteralmente buttata fuori dal confessionale, con modi non del tutto garbati. La Marini è stata messa alla porta mentre Katia Ricciarelli, che stava parlando nella stanzina delle confidenze, ha voluto Soleil e Manila vicino a sé. Il tentativo di entrare in confessionale per Valeria è stato quindi il motivo del contendere e ha portato al battibecco.

Chi è in procinto di passare guai ben peggiori è invece Nathalie Caldonazzo, pizzicata dalle telecamere nella notte mentre pronunciava frasi omofobe. L’episodio si è verificato nello specifico mentre l’attrice era a colloquio con Manila Nazzaro, nel momento di andare a letto. Parlando dell’ex marito di quest’ultima, Francesco Crozza, che il 19 gennaio compie gli anni, la showgirl romana ha colto l’occasione per riferirsi ad un suo ex, sganciando una battuta di cattivo gusto.

GF Vip, espressione omofoba nella notte: Nathalie Caldonazzo a rischio

“Scusate, oggi che giorno è? Mercoledì 19. Allora è il compleanno del mio ex marito, Auguri!”. Così l’ex Miss Italia in riferimento a Francesco Cozza. Al che la Caldonazzo ha sussurrato: “Ma vattene a fanc..o… l’altro ieri era quello del mio ex fro…o“. Nessuno ha dato più di tanto peso alla battuta ma ai telespettatori la cosa non è passata inosservata, come testimoniato dai commenti sui social.

Resta ora da capire come intenderà comportarsi Alfonso Signorini riguardo alla questione. Il metro di giudizio utilizzato finora è stato piuttosto permissivo e potrebbe non comportare danni e ripercussioni per Nathalie, ma secondo qualcuno dovrebbe esserci un qualche intervento. Alla fine, però, potrebbe cavarsela solo con un duro rimprovero e un richiamo all’attenzione viste le telecamere sempre accese.