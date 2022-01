“È un brutto periodo”, la rassegnazione di Antonella Clerici in diretta: telespettatori gelati. La conduttrice non ha nascosto la delusione su Rai1

‘E sempre mezzogiorno’ è andato in onda anche quest’oggi nella consueta fascia dell’ora di pranzo, tra le 11.55 e le 13.25. Le parole della Clerici hanno stupito tutti.

E’ un momento particolarmente caldo questo per Antonella Clerici. Il volto noto della Rai sarà impegnata venerdì sera con l’ultima puntata della seconda edizione di ‘The Voice Senior’. Come vociferato nei giorni scorsi, i buon i risultati da ascolto porteranno probabilmente alla produzione di una terza stagione del format, per buona pace di tutti. Oltre alla prima serata nel pre-week end, la Clerici si occupa quotidianamente nella presentazione di ‘E’ sempre mezzogiorno’, dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo. Anche quest’oggi, alle 11.55 circa, la presentatrice di Legnano dopo aver salutato il pubblico si è concessa qualche minuto di riflessione, prima di iniziare il programma.

Antonella Clerici appare sconsolata: cosa è successo a ‘E sempre mezzogiorno”

Nelle sue parole c’era un pizzico di tristezza e delusione:

“C’è un po’ di sfiducia che diventa cattiveria, tutti contro tutti, è un brutto periodo quello che stiamo vivendo”. Poi proseguendo nel discorso ha aggiunto: “Continuo a ripetere che usare la gentilezza è sempre meglio che usare l’arroganza. Con la gentilezza si arriva di più alle persone e si entra più facilmente nel loro cuore”. Cercando di sdrammatizzare ha cambiato discorso concedendosi una risata: “Noi, qui, continuiamo a sorridere e lo facciamo anche con quel disgraziato di Alfio! (che ieri le ha fatto un brutto scherzo in diretta)”.

I telespettatori sono rimasti parzialmente turbati da quest’uscita di Antonella Clerici, ipotizzando sui social che si trattasse anche di qualcosa in riferimento alla sua vita personale. Di sicuro nulla a che vedere con la figlia Maelle, avuta dal suo ex compagno Eddy. Parlando al settimanale Chi ha infatti confermato come i rapporti con la piccola siano ottimi.

“Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”. Insomma sembra aver ripreso proprio dalla mamma.