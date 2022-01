Da domani, Green pass obbligatorio per parrucchieri ed estetisti: cosa cambia

Domani, 20 gennaio, scatta l’obbligo del Green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Un’ulteriore stretta è prevista per il primo febbraio, quando sarà necessario esibire la certificazione verde anche nei negozi, nelle banche e negli uffici postali. Il Green pass base si ottiene con un tampone negativo molecolare (valido 72 ore) o antigenico (valido 48 ore).

Tutte le regole

Il decreto del 7 gennaio prevede che tutti i lavoratori abbiano il Green pass base. Con il nuovo provvedimento la stessa disposizione riguarda anche i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Cosa cambia a partire dal primo febbraio

A partire dal primo febbraio, il Green pass base sarà obbligatorio per accedere negli uffici pubblici, nei servizi postali, bancari e finanziari. Saranno esentati i cittadini che dovranno presentare una denuncia o partecipare a un processo in tribunale. Lo stesso obbligo scatta anche per i negozi. Nelle prossime ore il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà un nuovo Dpcm contenente l’elenco degli esercizi commerciali che saranno esentati dall’obbligo.

Le attività esentate nel nuovo Dpcm che Draghi sta per firmare

Secondo le prime indiscrezioni, i negozi esentati saranno i generi alimentari sia per quanto riguarda i negozi al dettaglio sia i supermercati, i surgelati, le pescherie, le bevande e i rappresentanti di ittica.

Non sarà obbligatorio il Green pass anche nei mercati rionali, farmacie e prodotti per la cura del corpo, ma sarà obbligatorio invece per accedere ai negozi di cosmetica.

Esentate anche parafarmacie e negozi che vendono prodotti igienico-sanitari come deodoranti, bagnoschiuma e shampoo, le edicole all’aperto.

Servirà invece per i negozi che vendono giornali al chiuso e per le cartolibrerie, oltre che per la cura degli animali. Il Green pass non servirà neppure per acquistare carburante sia per i veicoli che per la casa. Servirà invece per entrare nei tabaccai.