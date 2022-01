Choc nel mondo della tv: amato attore e conduttore ricoverato per un tumore

Notizia choc per il mondo della televisione, infatti un amato attore e conduttore è stato ricoverato d’urgenza per un tumore: i dettagli.

Un’altra brutta notizia colpisce il mondo della televisione. Infatti un amato attore e conduttore è finito in ospedale d’urgenza. Infatti a lui gli è stato diagnosticato un tumore: andiamo a vedere tutti i dettagli della notizia.

Una nuova drammatica notizia ha colpito il mondo dello spettacolo. Infatti è finitio ricoverato in ospedale Louie Anderson, l’indimenticabile Maurice nel film cult Il principe cerca moglie con Eddie Murphy. L’uomo infatti sta lottando contro un cancro e come fatto sapere da diversi siti americani è stato ricoverato in ospedale. A fornire ulteriori informazioni sul suo stato di salute ci ha pensato Glenn Schwartz.

Infatti il suo portavoce ha confessato alla rivista Rolling Stone che l’attore sta riposando in un ospedale di Las Vegas mentre combatte contro il brutto male. Attraverso un comunicato si legge: “L’iconico comico Louie Anderson è attualmente in un ospedale di Las Vegas in cura per il linfoma diffuso a grandi cellule B, una forma di cancro. Sta riposando comodamente“. Andiamo quindi a vedere le sue condizioni di salute.

L’attore Louis Anderson ricoverato in ospedale: le sue condizioni di salute

Secondo le prime indicazioni l’attore Louie Anderson sarebbe ricoverato ma in condizioni stabili. Infatti l’uomo sta lottando contro una forma di cancro abbastanza aggressiva. A confermarlo ci ha pensato il suo portavoce Glenn Schwartz, rivelando le sue condizioni al sito esperto di gossip TMZ. Inoltre questa è la prima volta che l’attore ha deciso di rendere pubbliche le sue condizioni di salute.

Mentre invece lo scorso anno, Louie aveva annunciato il suo percorso per perdere peso, durante la pandemia. Infatti l’amato attore ha raccontato i dettagli del suo digiuno intermittente dicendosi entusiasta dei risultati che stava ottenendo. Nonostante il suo aprirsi al pubblico, Anderson non aveva mai reso nota la sua battaglia con il cancro.

Nel 2016, inoltre, Louie ha vinto anche un Emmy come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nella commedia americana ‘Baskets’. In America è uno degli uomini di spettacolo più amati dal pubblico family, ed ha anche partecipato come conduttore del game show ‘Family Feud’. Durante la sua carriera ha anche creato una serie di cartoni animati, andata in onda negli anni 90 ed è apparso nella serie ‘Scrubs’. Ma il grande pubblico lo conosce come ‘Maurice‘ il dipendente e aspirante manager del fast food McDowell nel film cult ‘Il principe cerca moglie‘.