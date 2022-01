Anticipazioni Uomini e Donne, caos in studio: Armando Incarnato ne combina un’altra

Armando Incarnato ne combina un’altra delle sue e scatena il caos ad Uomini e Donne: tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 19 gennaio

Anche oggi, mercoledì 19 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:45 scenderanno nel parterre del dating show dame, cavalieri e tronisti.

Sotto ai riflettori, oggi mercoledì 19 gennaio, ci sarà ancora una volta Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha messo le sue radici ad Uomini e Donne, con un percorso alquanto analogo a quello di Gemma Galgani ed è da tempo alla ricerca della sua anima gemella che, fin qui, non è ancora arrivata al dating show.

In particolare, la scorsa settimana all’appuntamento con Marika Geraci tra i due erano volate parole grosse tanto da costringere il cavaliere ad abbandonare momentaneamente lo studio per calmarsi. Oggi, la stessa dama siederà al centro dello studio in compagnia di Diego Tavani, colui che ha mandato in crisi anche Ida Platano. Dopo aver chiuso con Jessica in malo modo, quest’ultimo deciderà di frequentare Marika.

Sarà qui che il caos farà da padrone all’interno del dating show con Maria de Filippi in difficoltà per la discussione che si creerà: Armando Incarnato, infatti, non resterà affatto indifferente di fronte a questa nuova frequentazione e gli animi tra i due cavalieri saranno molto accesi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma e Leonordo: come andrà a finire?

Ampia parentesi sarà dedicata anche a Gemma Galgani ed alla sua cena con Leonardo: com’è andata a finire? La dama ha accettato l’invito fuori, seppur titubante, per potersi concedere una maggiore conoscenza col cavaliere che tanto l’ha voluta. Nei prossimi giorni, per altro, si scoprirà che Gemma metterà completamente da parte Stefano per dedicarsi soltanto a Leonardo.

Una breve parentesi, invece, sarà dedicata al Trono Classico ed in particolare alle prime scelte di Luca Salatino: quest’ultimo, infatti, deciderà di eliminare le prime corteggiatrici che, almeno a pelle, non l’hanno convinto. Nel frattempo, invece, Matteo Ranieri va man mano a delineare sempre più le sue volontà: attenzione a Denise che sembrerebbe aver fatto veramente breccia nel cuore del tronista sbaragliando la concorrenza.