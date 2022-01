Retroscena e indiscrezioni su Temptation Island 2022.

Temptation Island è uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani. Prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia e trasmesso per la prima volta su Canale 5 dal 19 maggio al 9 giugno 2005, ha sin da subito riscosso un’enorme successo.

Lo show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione – intitolata Vero amore – andò in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo nove anni, la seconda edizione – la prima con il nome Temptation Island – va in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia, conduttore anche dell’ultima edizione che potrebbe vivere diversi cambiamenti ma anche diverse conferme.

Qualche settimana fa TvBlog ha riportato alcuni aggiornamenti su Temptation Island 2022. Il sito aveva tranquillizzato il pubblico confermando che, a meno di capovolgimenti improvvisi, andrà in onda regolarmente su Canale 5. L’informatissimo sito televisivo non ha nascosto che le possibilità di vedere la prossima edizione di Temptation Island altrove pare siano state più che concrete.

Addio definitivo a Temptation Island 2022? nuovo colpo di scena

Temptation Island 2022 ci sarà anche quest’anno nonostante le voci di chiusura. Da qualche anno il pubblico associa l’estate all’inizio dello show sulle coppie. La notizia della sua possibile sospensione o nella peggiore delle ipotesi di una cancellazione, aveva scosso il pubblico.

Le voci di un possibile stop del programma condotto da Filippo Bisciglia non sono state casuali. Difatti, Ultima Fermata, nuovo show che condurrà Maria De Filippi, sembrava dover prendere il posto di Temptation island, ma non andrà così. Al momento la messa in onda di Ultima Fermata, come svelato dall’esperto di gossip Davide Maggio, è prevista non prima di marzo e quindi non in estate.

Oggi Tv Blog ha rincarato la dose e rassicurato tutti i fan: Temptation Island si farà. Nessun dubbio dunque sulla conferma dello show più seguito di sempre. Filippo Bisciglia tornerà nelle case di tutti gli italiani che attendono con ansia e fermento di conoscere i nuovi protagonisti del programma.