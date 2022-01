Uomini e Donne, spunta il nome di Jo Squillo: pubblico sbalordito

Dopo il GF Vip 6, il nome di Jo Squillo spunta a Uomini e Donne. Il motivo lascia di stucco gli appassionati dello storico programma: i dettagli

Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio. Al centro dello studio, Biagio Di Maro è stato smascherato dagli opinionisti di Maria De Filippi.

Il cavaliere della nuova edizione del talk show di Mediaset sin dal suo arrivo nel programma non ha convinto nessuno. Ma questa volta Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno deciso di andare a fondo. I due opinionisti hanno controllato il cellulare di Biagio dove hanno è spuntata fuori una conversazione con Jo Squillo.

Tutto ha avuto inizio dopo le accuse di Elena. La dama ha il sospetto che Biagio parli con altre donne alle 2 di notte. Ma Di Maro si è prontamente difeso dichiarando che a quell’ora sente il figlio che vive in Inghilterra. Una versione che non ha convinto proprio tutti in studio. Ed ecco infatti che, il cellulare del cavaliere è stato supervisionato.

Uomini e Donne, Maria De Filippi manda Biagio Di Maro a prendere il cellulare: spunta la chat con Jo Squillo

Colpo di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne dove Biagio Di Maro è stato accusato da Elena e smascherato dagli opinionisti: “Con chi parli alle 2 di notte?”. Il cavaliere ha dichiarato che suo figlio lavora in America e riesce a sentirsi solo la notte. Ma per confermare la sua versione dei fatti, Maria De Filippi lo ha mandato a prendere il cellulare. Biagio è stato accompagnato in camerino da Gianni Sperti per evitare che dietro le quinte il cavaliere potesse cancellare qualche indizio importante.

Tornati in studio, l’opinionista aveva già il cellulare di Biagio tra le mani dove no ha trovato né messaggi né telefonate. A questo punto Sperti ha controllato i social e proprio su Instagram c’era una conversazione con Jo Squillo. Ma in che rapporti sono il cavaliere e l’ex gieffina? Biagio ha detto che sono amici mentre Elena ha puntualizzato: “A Jo Squillo l’ha incontrata nell’hotel. Era uscita dal GF Vip e lui le ha chiesto il numero“. Ebbene, tra i due non ci sarebbe una vera e propria amicizia. Biagio e Jo si sono incontrati, hanno scambiato qualche parola e poi, a vicenda, si sono seguiti su Instagram.