“Oh mio Dio, che spavento!”: Antonella Clerici, panico in diretta. L’atmosfera di È sempre mezzogiorno ravvivata da un imprevisto

I segreti per il successo di un programma tv in realtà sono pochi e Antonella Clerici li conosce tutti benissimo. Invece di una televisione urlata, come ha ripetuto tante volte la conduttrice tv milanese, a lei piace far sentire il suo pubblico come se fosse a casa. Ed è così anche per È sempre mezzogiorno che alla seconda stagione conferma di essere leader nella fascia di pranzo.

Un successo che è fatto anche di piacevoli imprevisti come quello che è capitato nella puntata di oggi e che ha colto davvero di sorpresa tutti. Come racconta il portale Lanostratv.it tutto è nato da un siparietto assolutamente previsto, quello dedicato ad una icona dei nostro fumetti diventato da poco anche un film di successo, Diabolik.

Quello che Antonellina non aveva previsto però era l’irruzione in studio di un personaggio inatteso. Perché mentre stava per presentare la ricetta di Cristina Lunardini, una delle presenze fisse dietro ai fornelli del cooking show di Rai 1, improvvisamente la Clerici si è bloccata e ha cominciato ad urlare.

Antonella Clerici, l’intermezzo in diretta ha divertito tutti: chi è Alfio Bottaro?

Cos’è successo? Nulla, semplicemente Alfio Bottaro, altra figura storica del programma, si è presentato con la tutina di Diabolik anche se non ha esattamente lo stesso fisico del ladro ideato dalle sorelle Giussani. In ogni caso Antonella Clerici non se l’aspettava se n’è uscita con un “Oh Dio, che spavento!”. E poi ha continuato spiegando che con tutto quanto succede nei nostri giorni, non ci si può stupire di nulla.

Un intermezzo che ha portato un po’ di ilarità in studio e che ancora una volta ha messo al centro della scena Alfio. Per chi non lo conoscesse, è un amico soprattutto di Vittorio Garrone perché suo padre ferrava i cavalli della famiglia di imprenditori. E vive a poca distanza dalla casa nel bosco nella quale è andata a vivere da quando si è trasferita da Roma. Insomma, può anche permettersi di scherzare con la Clerici e di fare incursioni impreviste in trasmissione senza problemi.