Pierpaolo Pretelli, la Rai ha deciso: arriva la svolta per l’ex velino

Grande svolta per Pierpaolo Pretelli. Il sogno dell’ex velino diventerà presto realtà: ecco la Rai cos’ha deciso per il 31enne

Salti da gigante per Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi si è messo in gioco mostrando a tutti le sue qualità riuscendo così a fare colpo su alcuni dirigenti Rai.

Dopo l’esperienza in Mediaset, Pierpaolo Pretelli è approdato sui canali Rai. L’ex velino di Striscia la Notizia lo scorso anno è stato un concorrente del GF Vip 5, successivamente ha preso parte, nelle vesti di concorrente, a Tale e Quale Show su Rai Uno. Un grande trampolino di lancio che l’ha successivamente portato come ospite fisso a Domenica In.

Adesso però arriva la grande svolta per l’ex gieffino. Come rivela Dagospia, alcuni dirigenti Rai starebbero pensando di affidare al 31 un programma tutto suo. Pierpaolo infatti, si è messo in gioco mostrando tutta la sua stoffa. Per l’ex velino questo sarebbe un sogno che si avvera in quanto ha sempre sperato di affermarsi, un giorno, come showman sul piccolo schermo.

Per Pierpaolo Pretelli si apre un nuovo futuro in Rai: un programma tutto suo? L’indiscrezione

Come si legge su Dagospia, per l’ex velino ci sarebbero grandi progetti in cantiere. “Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”.

Per il momento si tratterebbe solo di indiscrezioni. Intanto il fidanzato di Giulia Salemi continua a concentrarsi su Domenica In dove ha portato un’ondata di novità. Insomma, per l’ex velino procede tutto a gonfie vele, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Difatti, con la modella iraniana Pierpaolo sogna un matrimonio e dei figli.