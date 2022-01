Oggi è un’attrice di successo e la più amata dal pubblico: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è un’attrice di successo e la più amata dal pubblico italiano. In pochi l’hanno riconosciuta a una prima occhiata.

La protagonista della foto è nata il 4 aprile 1976 nel quartiere di Soccavo a Napoli. Come accaduto per molti artisti di successo, anche lei sin da piccola è innamorata del mondo del cinema e dello spettacolo.

Così fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione. Prima di intraprendere la carriera da attrice, avendo ottimo doti canore e un bellissimo timbro, nel 1997 incide il suo primo album intitolato “Anima soul”. Nello stesso anno canta la sigla del concerto di Bologna in onore di papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 invece entra a far parte del cast della soap opera trasmessa su Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito.

Dopo essersi diplomata all’Istituto d’arte di Napoli, frequenta la facoltà di architettura dell’Università Federico II, intraprendendo in contemporanea la sua carriera di attrice e recitando in diversi spettacoli teatrali. Dopo il successo riscosso nella soap opera di Rai 3, nel 2001 ha affiancato come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5 Stranamore.

Chi è la bambina nella foto?

Nel 2003 viene scelta, insieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2003. L’anno successivo, nel 2004, in occasione della grande cerimonia del Columbus Day di New York, è stata scelta per rappresentare l’Italia con un concerto dal vivo al Manhattan Center.

Nel cinema esordisce girando alcuni cortometraggi, tra cui Lupi (2001), e dopo alcuni successi, come L’onore e il rispetto (2006), diventa famosissima per aver interpretato i panni della professoressa Elisabetta Paliani nel film Notte prima degli esami – Oggi (2007).

Nel 2011 recita nel film Femmine contro maschi mentre dal 28 giugno 2021 Dedicato su Rai 1. Come tutti avranno sicuramente capito, la bambina della foto non è altri che la bellissima e talentuosissima Serena Autieri.