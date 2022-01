“Nel giro di pochi giorni ci hai lasciato”. Lutto improvviso per amato volto di Sanremo

Lutto improvviso per uno dei cantanti più amati che ha preso parte alle edizioni passate del Festival di Sanremo. “Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato”.

È successo il giorno prima del suo compleanno. Fabio Rovazzi, nonostante il dolore lacerante, ha informato i suoi fan della scomparsa di sua nonna. Un lutto improvviso.

Il cantante nella dedica a corredo di un’immagine che lo ritrae con la nonna si sorprende del fatto che hanno festeggiato insieme il Natale e che poi, destino beffardo, nel giro di pochi lei abbia esalato l’ultimo respiro 24 ore prima del suo compleanno.

I ricordi scorrono nella sua mente e con coraggio cerca di riportare alcuni dei momenti passati. “Ti avevo comprato delle carte giganti perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile”. Un sorriso e qualche lacrima che forse non rendono a pieno l’amore e il dolore per la sua perdita.

“Hai sempre preferito agire un pó nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto”, prosegue il cantante in questa commossa dedica. “Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo. Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni”.

Fabio Rovazzi, lutto improvviso per il cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)

La sorpresa del giovane artista dinanzi non si nasconde. “Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato”. Non si capacita del fatto che sua nonna, insieme alla quale ha passato il giorno di Natale così, di punto in bianco, abbia lasciato tutti in modo improvviso.

A sorprendere ancora in modo maggiore il cantante e youtuber milanese è che esattamente un giorno prima del suo 28esimo compleanno, sua nonna è venuta a mancare. L’autore di “Andiamo a Comandare” prosegue così su Instagram: “Certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno… vabbè un giorno ne discuteremo”.

Leggi anche >>> Amici 21, tutti contro Raimondo Todaro: lui si scusa – VIDEO

Infine lo youtuber ha affermato di ricevere comunque conforto dal fatto che la sua amata nonna si sia ricongiunta col defunto marito. “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo”.

“Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perchè dentro di me sapevo che ci stavi salutando. Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene”. Così Fabio Rovazzi chiude il lungo messaggio dedicato a sua nonna.