Michelle Hunziker, è tutto finito: la notizia sconvolge i fan

Una decisione congiunta, l’annuncio ufficiale e la perplessità dei fan: è tutto finito per Michelle Hunziker che chiede rispetto per la privacy

Una relazione durata 10 anni, 7 anni e mezzo di matrimonio, due figlie Sole e Celeste e un amore ormai tramontato: l’annuncio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sconvolge i fan.

Una coppia molto affiatata, due grandi lavoratori e genitori, ma anche gli amori più grandi, a volte, hanno una fine: Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato da entrambe le parti tramite una nota all’ANSA: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

L’imprenditore e la conduttrice hanno altresì chiesto il massimo rispetto della loro privacy: “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è un addio: i segnali della separazione

Uno dei primi segnali della separazione è arrivato proprio durante le festività natalizie durante le quali Tomaso Trussardi non è mai comparso sui social insieme alla conduttrice svizzera. Una delle poche foto, durante il Natale, postate da Michelle è in compagnia di sua figlia Aurora e sua madre Ineke ed è proprio sotto al post che un utente accende la curiosità in tutti gli altri: “Ma Trussardi dov’è?” e qualche occhio attento ha fatto notare che l’uomo non si vedeva già da un po’ in compagnia della Hunziker.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è un’attrice di successo e la più amata dal pubblico: la riconosci?

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi 2022, svelati i nomi dei primi naufraghi: pubblico in delirio

Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti nel 2009, quello con Trussardi è il secondo matrimonio che non è durato come sperato: i due si sono sposati ad ottobre del 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo, esattamente un anno dopo la nascita di Sole. L’anno dopo, a marzo, è poi nata Celeste.