Mediaset, nasce un nuovo canale: decisione ufficiale. In attesa delle prossime mosse da parte della concorrenza, c’è la prima novità

Gennaio è iniziato con una serie di grandi manovre da parte di diversi player nel mondo della televisione italiana. La prima mossa è arrivata da Mediaset che di fatto a cancellato, coma aveva deciso da mesi, la storia di Premium spegnendo i suoi canali sui Sky. E a stretto giro anche ViacomCBS ha abbandonato il 27 dove trasmetteva Paramount Network e il 49 con Spike.

Un gioco ad incastri nel quale si è inserita di nuovo subito Mediaset approfittando della situazione: dal 17 gennaio è patita infatti la programmazione di TwentySeven, cioé il Canale 27 che ha preso il posto di Paramount Network mentre al canale 49 si sposta Italia 2 lasciando libero il canale 66 de.l digitale terrestre a R105TV che è sempre del Gruppo. TwentySeven sarà disponibile, oltre che sul canale 27 del digitale terrestre, anche su Tivusat (sempre con il tasto 27) e sul satellite al 158 in HD di Sky.

Mediaset, nasce un nuovo canale: per molti spettatori un tuffo nel passato

Ma che cosa proporrà il palinsesto di TwentySeven? In realtà nulla di nuovo, anzi si annuncia come un cabale vintage. Basta leggere la programmazione dei primi giorni per capirlo: La Casa nella Prateria (che trasmetteva anche Paramount Network) e A-Team, Shameless, The Goldbergs. E poi ancora film come Il Tempo delle Mele 3, Il Piccolo Principe, Due nel mirino, Questo Pazzo Sentimento e Lucky il Cane Fortunato in attesa di scoprire il resto. E ci sarà un appuntamento quotidiano con Camera Cafè, la fortunatissima sitcom con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu .

Giusto per avere un’idea di quello che potrete vedere su TwentySeven, ecco quello che vedremo in una giornata tipica.

Programmazione mercoledì 19 gennaio 2022

05:15 Shameless

06:08 Shameless

07:00 Camera Cafe’

07:05 Shameless

08:01 Shameless

08:55 Lucky – Il cane fortunato

10:22 The Goldbergs

10:43 The Goldbergs

11:05 The Goldbergs

11:27 The Goldbergs

11:48 The Goldbergs

12:10 La casa nella prateria

12:58 La casa nella prateria

13:46 La casa nella prateria

14:34 A-Team

15:21 A-Team

16:08 A-Team

16:56 La casa nella prateria

17:43 La casa nella prateria

18:31 La casa nella prateria

19:19 Il piccolo principe

20:59 Junior

22:46 Il tempo delle mele 3