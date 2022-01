Lutto nella musica: morta artista no vax che si era contagiata volontariamente

Ha deciso di contagiarsi pur di non vaccinarsi, è lutto nel mondo della musica: non ce l’ha fatta l’artista 57enne

La convinzione di tornare alla vita normale dopo il contagio, senza bisogno di vaccinarsi, l’ha fregata: l’artista ceca è morta a 57 anni lasciando un marito ed un figlio che a loro volta erano positivi.

Hanka Horka è stata una famosissima cantante folk della Repubblica Ceca, convinta no vax che si è volontariamente contagiata per ‘tornare alla normalità’. Tutto è iniziato con la positività al Covid del figlio e del marito e lei, pur di non fare il vaccino, ha deciso di rimanere in casa a stretto contatto con i suoi cari, prendendosi cura di loro ed anche il virus.

Il destino non l’ha risparmiata, perché Hanka Horka si è spenta proprio in seguito a complicazioni dovute dal Covid che, come lei aveva annunciato, pensava aver debellato ed essere riuscita a combatterlo.

Lutto nella musica: il post su Facebook prima di morire

Venerdì, poco prima di spegnersi, Hanka Horka ha pubblicato un post su Facebook in ceco in cui afferma: “Sono un figliol prodigo, sono sopravvissuta alla variante Delta”. La traduzione automatica del social network è sicuramente approssimativa, ma nel post la cantante folk deride evidentemente il Covid ed il tampone eseguito e conclude: “Tornerò al cinema, al teatro, alla sauna, ad un concerto ed ho anche bisogno di un po’ di mare, urgente”.

Marito e figlio stanno bene, sono stati positivi per pochi giorni, e adesso il primogenito è furioso con coloro che diffondono fake news ed i no vax. Jan Rek, anch’egli parte della band folk, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ceco iROZHLAS.cz cui ha spiegato: “Hanno ucciso mia madre. Purtroppo, si fidava degli estranei più della sua stessa famiglia. Non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio o al battesimo di mio figlio”.

Il giovane fa poi un appello molto importante: “A meno che non ci sia un motivo legittimo per non essere vaccinati, penso che non possiamo giocare sulla responsabilità individuale. È come se non avessimo messo le cinture di sicurezza in macchina”.