Green pass nei negozi: dove sarà necessario a partire dal primo febbraio

Pronta una lista dei negozi dove, a partire dal primo febbraio, non sarà necessario presentare il Green pass. Tra questi, alimentari, farmacie e attività che vendono prodotti medicali, edicole, negozi per animali e carburanti. La linea è ormai decisa, anche se alcuni dettagli dovranno essere ancora definiti e le eccezioni riguarderanno pochissimi esercizi commerciali.

La quadra è arrivata dopo alcuni giorni di trattative tra il ministro della PA Renato Brunetta e quello per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Entro domani, 19 gennaio, il premier Mario Draghi firmerà il nuovo dpcm che conterrà eccezioni anche per chi dovrà affrontare questioni urgenti di giustizia come una denuncia o la testimonianza a un processo, che potrà entrare negli uffici senza esibire il Green pass.

Per quanto concerne le fasce di colore e l’allentamento di alcune regole, nei prossimi giorni il ministro della Salute Roberto Speranza incontrerà i governatori delle Regioni. La logica chiesta dai presidenti è valutare l’incidenza del Covid sulla base di parametri sui ricoveri in ospedale diversi da quelli attuali.

Il Green pass base

Per entrare nei negozi non è necessario essere vaccinati o guariti. Basta avere il Green pass base che come si sa, si ottiene con un tampone antigienico valido 48 ore o molecolare, valido 72. L’eccezione riguarda i negozi di generi alimentari o al dettaglio, ma anche i supermercati, surgelati e bevande, pescherie e ingrossi di prodotti ittici e di carne.

La certificazione verde base non sarà necessaria anche nei mercati all’aperto, farmacie e parafarmacie e nella lista delle deroghe ci sono anche gli ottici. Lo stesso vale anche per l’acquisto di giornali e periodici nelle edicole all’aperto. Tra le deroghe, come detto, anche negozi di articoli per animali o per fare rifornimento di carburante per auto, moto e altri veicoli presso le pompe di benzina o per acquistare combustibili per la casa.

Il Green pass base sarà invece necessario per entrare nei negozi di cosmetici, e nei negozi al chiuso che vendono giornali o articoli di cartolibreria, oppure nei tabaccai.