Fate attenzione a queste applicazioni su smartphone: ‘rubano’ i vostri dati! Sono sempre più diffusi i fenomeni di phishing anche attraverso le app

Controllate se avete installato uno dei seguenti programmi perchè potresti rischiare di favorire l’accesso ai vostri dati sul telefono. Bisogna fare massima attenzione con un nuovo tipo di malware.

Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo imparato a convivere con i rischi di truffa abbinati al nostro telefono. Lo spostamento della maggior parte delle transazioni finanziarie online, ci porta molto spesso a tenere tutti i nostri dati sensibili nello smartphone. Una sorta di scatola nera della nostra vita, senza del quale ci sentiamo perduti. Proprio per questo fa estremamente gola ad hacker e criminali, che cercando di impossessarsi delle varie identità per truffe particolarmente insidiose. Soprattutto se utilizziamo un sistema Android (iOS in questo è decisamente più sicuro), dobbiamo fare massima attenzione a cosa scarichiamo e installiamo nel nostro dispositivo. I malwares sono sempre dietro l’angolo e possono compromettere la sicurezza personale. Per diffondere questi software maligni, gli hacker si stanno avvalendo di nuove app, create ad arte e ingenuamente scaricate dagli utenti. Tramite la registrazione alle stesse, si forniscono in pratica tutti i dati di cui hanno bisogno per violare il nostro sistema.

Fate attenzione a queste applicazioni su smartphone: le truffe sono dietro l’angolo per gli utenti Android

Il rischio è ancora maggiore se decidete di installare le applicazioni scaricandole direttamente dal web invece che dallo store.

Ecco la lista completa di tutte le applicazioni da rimuovere immediatamente dal proprio smartphone: