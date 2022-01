“Con lui solo problemi”: Alex Belli distrutto dalla compagna di un concorrente del GF Vip 6. L’artista emiliano continua a perdere colpi

Le dirette del GF Vip 6 in realtà si sono trasformate in un programma doppio. Da una parte ci sono i concorrenti del reality di Canale 5 che finiranno la loro avventura soltanto a metà marzo. Dall’altra però c’è il grande convitato di pietra in questa edizione, perché Alex Belli anche se fisicamente non è più dentro riesce comunque sempre ad essere protagonista.

Pensavamo di aver visto tutti con la sua uscita dalla porta rossa dopo la squalifica, ma era soltanto l’inizio. Perché nelle puntate successive comunque il suo rapporto con Soleil Sorgé è stato vivisezionato in ogni particolare senza che nessuno dei due abbia fatto capire come siano andate realmente le cose anche se qualche sospetto lo abbiamo.

E poi il fresco ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Delia Duran invece di portare chiarezza e serenità ha solo complicato i rapporti. Perché se prima lei poteva avere dei dubbi, adesso li hanno in due, mentre Alex sembra godere appieno di questa esposizione mediatica quasi inattesa anche se molta parte del pubblico si è apertamente schierato contro di lui.

Alex Belli distrutto, volano partole di fuoco contro di lui e i suoi comportamenti con le donne

Belli continua a dedicare parole dolci a Soleil su Twitter, quasi dimenticando di avere una fidanzata con la quale non ha mai rotto. E Delia continua a dirgli di non apprezzare questo atteggiamento aspetta segnali che le diano conferme del loro amore ma non arrivano mai.

Per questo, chi giudica molto serenamente da fuori il triangolo ha deciso di bastonare l’atteggiamento di Alex e la sua arroganza. Come Parveen Dusanji, moglie di Kabir Bedi che non ha nessuna pietà di fronte a certo atteggiamenti.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on — Parveen Dusanj-Bedi (@parveendusanj) January 17, 2022

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, mazzata definitiva per spettatori e coinquilini: tutti sbigottiti

Con un breve post su Twitter ha chiari cosa pensa: “Ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe starebbero meglio senza di lui. Lasciate perdere quel ragazzo e costruite le vostre vite, donne. Con lui solo problemi”. Se mai non fosse abbastanza chiaro, ha invitato Soleil e Delia a non prestarsi al gioco degli ascolti tv per riprendersi in mano la loro vita.