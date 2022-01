“Più brutto di sempre”, Christian criticato dall’ex professionista di Amici: i fan insorgono

Un vero e proprio teatrino social che ha visto protagonista Christian ed un ex professionista di Amici di Maria De Filippi: che caduta di stile!

Twitter è stato il palco di uno scontro social tra l’allievo ballerino di Raimondo Todaro, Christian Stefanelli, ed un ex professionista di Amici di Maria De Filippi che è stato duramente attaccato.

Christian Stefanelli è uno dei pochi alunni del talent show che è entrato nelle prime puntate e non è mai stato spodestato, nonostante sia finito più volte in sfida, anche come volontario. Durante la scorsa puntata, quella di domenica 16 gennaio, Christian si è sfidato con un altro ballerino che già era in casa, Cristiano, portando a casa la vittoria.

Il risultato della sfida deve essere non piaciuto a Simone Milani, in arte Spillo, che ha commentato così su Twitter:

Il mix da gara più brutto di sempre😂 #chepaura — Spillo (@__spillo__) January 16, 2022

Christian risponde a Spillo: è guerra social

😂😘😘 — Christian Stefanelli (@turbojr_) January 16, 2022

Poche emoji, grande significato. Christian Stefanelli ha -quasi- ignorato Simone Milani con classe, nonostante sia stato subissato di critiche dai suoi stessi follower, non solo da quelli del ballerino di Amici. Ad insorgere, anche il padre dell’alunno, Ivan, che ha commentato: “Quando sali un gradino e mezzo e poi ricadi diresti qualsiasi cosa pur di ricominciare la salita… Tranquillo, ci ricordiamo ancora di te, va meglio così?“.

Il ballerino professionista è stato costretto a pubblicare una serie di Tweet per spiegarsi e rispondere unitamente a tutti coloro che l’hanno criticato:

Questa cosa che qualsiasi cosa scriva venga paragonata al programma mi fa molto sorridere..

in tutto ciò se proprio devo dirla tutta anche quel mix non è un gran che..

Nessuno si offenda ✌️ — Spillo (@__spillo__) January 16, 2022

Successivamente Simone Milani ha continuato: “Comunque mix = canzoni unite/mescolate tra loro. Dov’è il mio giudizio sulla performance? Faccina con lacrime di gioia. Non ho ne giudicato il pezzo ne il ragazzo come ha ballato. La faida la volete voi non io! State sereni”. A conclusione del suo discorso, il ballerino professionista ha voluto dare un consiglio (che sia una risposta velata al commento di Christian?):