Can Yaman cerca una partner: tutti i nomi in ballo per Sandokan. Le riprese dell’attesissima serie tv sono già state programmate

Un salto indietro di 46 anni. Tanti infatti ne sono passato dalla prima volta di Sandokan in tv: sei puntate, allora su Rai 1, che hanno profondamente segnato la storia detta tv italiana. Era quella che oggi chiameremmo una fiction, con un cast internazionale di spessore assoluto per trasportare in tv i libri di Emilio Salgari e che ora tornerà con Can Yaman e Luca Argentero.

Accanto a Kabir Bedi, scelto come protagonista e che l’ha sfruttata come trampolino di lancio, c’erano attori già affermati come Adolfo Celi, Philippe Leroy, Andrea Giordana. E poi c’era Lady Marianna, ‘La Perla di Labuan’ che ha fatto conoscere al pubblico una giovanissima Carole André. Bionda, delicata re raffinata. come dovrà essere anche la prossima Marianna bella fiction prodotta da Lux Vide.

E qui sta il problema. Perché fino ad oggi conosciamo buona parte del cast maschile, con due tra gli attori più amati dal pubblico italiano, affiancati anche da Raoul Bova. Ma la produzione ancora non ha scelto le riserve sulla principale figura femminile che avrà una storia d’amore sul set con Can Yaman.

Can Yaman cerca una partner: le candidate sono tutte bellissime

Un ruolo importante, anche perché nella sua nuova versione il titolo sarà Sandokan e Marianna. Secondo il settimanale ‘Nuovo Tv’ la scelta della produzione si è ristretta a cinque nomi, cinque bellissime atrici che in Italia sono tutte più o meno conosciute bene e sembrano adatte per quella parte.

Le due candidature più affascinanti sono quelle di Sarah Felberbaum, protagonista in diverse fiction di successo e moglie di Daniele De Rossi, e Miriam Leone. Quest’ultima è reduce dal successo di Diabolik al cinema ma il lavoro dell’ex Miss Italia siciliana è soprattutto in tv come sappiamo bene.

Poi c’è Matilde Gioli, uno dei volti emergenti nella fiction italiana e che nelle prime due stagioni ha anche affiancato Argentero in Doc-Nelle tue mani su Rai 1. Ma tra le papabili spunta pure Blanca Suarez attrice e modella spagnola che ha lavorato con Pedro Almodovar ma anche accanto ad Alessandro Preziosi nella miniserie La bella e la bestia.

Infine Nathalie Rapti Gomez, 37enne attrice di origini colombiane che in Italia abbiamo visto in diverse fiction di successo. Tra i suoi titoli Ris – Delitti impefetti, L’ispettore Coliandro, Sangue caldo, I segreti di Borgo Larici, Diavoli.

Svelta difficile e affascinante che per il momento tiene con il fiato sospeso il pubblico italiano. Sappiamo soltanto che le riprese cominceranno indicativamente a giugno con gli esterni tra Thailandia e Filippine. Quindi i telespettatori italiani dovranno aspettare l’inizio del prossimo anno per il nuovo Sandokan.