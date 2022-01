“Belen e Stefano di nuovo insieme”, le foto sono inequivocabili: scoppia la bomba

L’incontro a Milano Malpensa fa da galeotto all’amore tra Stefano e Belen: c’è un ritorno di fiamma? Le foto sono inequivocabili

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono quanto mai vicini e l’incontro all’aeroporto di Malpensa non era soltanto un gesto carino e disinteressato da parte dello showman partenopeo.

La settimana scorsa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati sorpresi all’aeroporto di Milano Malpensa dove lo showman partenopeo ha recuperato la sua ex moglie di ritorno da un viaggio in Uruguay con una sua cara amica. A seguito delle foto pubblicate in esclusiva da Whoopse, sono emersi nuovi dettagli sul fatidico incontro tra i due.

Che la coppia fosse rimasta in buoni rapporti era già noto, visto il legame che li lega a Santiago, ma i due non sono più soltanto genitori, perché stando ad alcune indiscrezioni sta sbocciando nuovamente l’amore. Dopo l’aeroporto, De Martino avrebbe accompagnato la showgirl argentina a casa e sarebbe salito anche su per darle una mano con i bagagli, ma del dopo non v’è certezza. Una certezza, però, ce l’ha un altro paparazzo che li ha sorpresi insieme.

“Belen e Stefano si rifrequentano” la bomba sganciata in diretta

In diretta a Mattino 5 con Federica Panicucci c’è stato un collegamento con il fotografo Andrea Franco Alajmo che ha rivelato nuovi dettagli sul rapporto De Martino-Rodriguez. In particolare, il paparazzo ha svelato: “La nostra Belen Roderiguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino ormai da tre settimane, e non per il figlio Santiago eh…”.

Nonostante la padrona di casa abbia incalzato con le domande circa le foto scattate, il paparazzo ha detto di aspettare le pubblicazioni sui giornali. Alajmo avrebbe seguito la Rodriguez per più giorni in attesa che potesse scoprire qualcosa di piccante ed un altro dettaglio svelato è su Antonino Spinalbese con cui sembrerebbe neppure incrociarsi più, nonostante i due abbiano una figlia, Luna Marie.