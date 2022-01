Amici 21, Alessandra Celentano perde la testa: “Sei spocchioso e convinto” – VIDEO

Durante il daytime del 18 gennaio di Amici 21 gli spettatori hanno potuto vedere Alessandra Celentano davvero arrabbiata. Ecco con chi se l’è presa e perchè ha minacciato davanti a tutti che era finito.

Nelle prime settimane di gennaio numerosi alunni stanno lasciando la scuola di Amici 21. Non solo Rudy Zerbi e Raimondo Todaro hanno eliminato dei concorrenti durante la puntata del 16 gennaio, ma adesso anche Alessandra Celentano minaccia di estromettere dalla scuola un ballerino della sua squadra.

Ancora una volta, le motivazioni non sono di tipo tecnico, ma dovute alla cattiva condotta. Precedentemente, tutti gli alunni sono stati ripresi dalla redazione per il loro disordine e sono stati obbligati a mettere subito a posto le loro stanze e le aree comuni. Raimondo Todaro ha anche avuto da ridire sulla svogliatezza di un suo ballerino.

Amici 21: Alessandra Celentano arrabbiata con Mattia

Alessandra Celentano si è davvero arrabbiata con Mattia. Nel corso del loro colloquio, si è mostrato molto umile e disponibile al dialogo, ma così non è stato nel backstage. Il problema è che le telecamere hanno registrato quanto detto da Mattia, e quindi la Celentano è venuta a sapere tutto, andando su tutte le furie.

Parlando con gli altri alunni, Mattia si è lamentato del trattamento ricevuto dalla professoressa di danza. Ha inoltre sostenuto di aver comunque fatto una buona impressione, cosa non vera. Alessandra Celentano ha dunque letto ad alta voce davanti a tutti le frasi dette da Mattia, aggiungendo: “Questo è il vero Mattia, spocchioso e convinto“.

Amici 21, arriva la punizione per Mattia

Alessandra Celentano, davvero arrabbiata, ha risposto punto per punto a Mattia. Lui aveva lamentato di non aver ricevuto libri per prepararsi, e quindi la professoressa le ha assegnato una dispensa molto corposa di latino-americano: se la dovrà studiare tutta. Di sicuro la vicenda avrà degli strascichi durante la prossima puntata domenicale.

Questo è quello che ha detto la Celentano davanti a tutti:

Ecco Mattia mentre si lamenta nella casetta: