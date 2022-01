Alex Belli-Delia Duran, è ufficiale: arriva la decisione che spiazza tutti – VIDEO

Arriva la goccia che fa traboccare il vaso al GF Vip 6. Delia Duran comunica a tutti la sua decisione: colpo di scena a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di cinecittà.

Sono bastate pochissime ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per andare in confusione. Delia Duran aveva deciso di viversi questa esperienza al Grande Fratello Vip 6 per portare ordine nei suoi sentimenti ma le cose hanno preso una piega diversa.

La compagna di Alex Belli si credeva più forte di quanto immaginasse ma è crollata all’improvviso. Nella casa del GF Vip è come se vivesse dei flashback tra Soleil e Alex. Oggi però, a far esplodere il vaso di pandora è stato il passaggio di un aeroplano su Cinecittà.

Uno striscione con la scritta, “Solex its real always connected”, ha fatto sì che Delia perdesse la ragione. Probabilmente a ferire la 33enne sonno state anche le parole di della Sorge: “Me l’ha mandato Alex. E’ Alex che guida”. Dopo questo episodio la Duran ha detto di voler mettere un punto alla sua relazione con l’attore di CentoVetrine.

Delia Duran in lacrime al GF Vip 6: “Basta, lo lascio”. Lo striscione dedicato a Solex ha fatto vacillare la modella

Delia Duran si è detta stufa di questa situazione. Dopo il passaggio dell’aeroplano su Cinecittà, la modella ha deciso di voler mettere un punto alla sua relazione con Alex Belli. “Basta, lo lascio. Mi sono rotta le scatole”, ha chiosato la gieffina sottolineando: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito la mia sofferenza, il mio dolore. Continua a prendermi per il c***. Continua con queste provocazioni”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Manuel Bortuzzo, un altro sogno che si avvera: fan in visibilio

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, spunta il nome di Jo Squillo: pubblico sbalordito

In un mare di lacrime, ci hanno pensato Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan a confortare Delia. La soprano le ha consigliato di essere forte e soprattutto decisa. “Se hai queste intenzioni, quando te lo chiederanno, comunicalo sena piangere. Non gli dare quest’altra soddisfazione”, ha chiosato la Ricciarelli. Ebbene, il reality di Mediaset sembra aver portato al capolinea la coppia composta da Alex e Delia. Come reagirà l’attore quando nel corso della prossima puntata la modella gli comunicherà la sua decisione? Staremo a vedere.