WhatsApp, rischiate di perdere l’account: occhio all’ultima truffa

Spunta su WhatsApp una nuova truffa, con gli hacker che adesso puntano a rubarvi l’account: cosa sta succedendo e come difendersi.

Nonostante i continui aggiornamenti, non terminano mai i pericoli su WhatsApp. Infatti un nuovo messaggio da parte degli hacker, punta a rubarvi l’account. Andiamo a vedere come difendere il proprio profilo dal furto.

Bisogna sempre stare attenti quando si ha lo smartphone in mano, specialmente a causa delle numerose truffe presenti in rete. Nelle ultime ore abbiamo visto diversi pericoli per i possessori di Postepay, che spesso si trovano i loro conti svuotati da messaggi ingannevoli. Sono quindi capitate tante situazioni al limite che hanno messo in ginocchio anche gli utenti di WhatsApp, che spesso non sono più riusciti ad accedere al loro profilo.

Stavolta i cyber criminali hanno deciso di attaccare via mail con un messaggio che fortunatamente è stato intercettato dal profilo del Commissariato di PS Online. Infatti in un post si legge: “Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo“.

Inoltre il post continua rivelando: “Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica“. L’invio di questo codice quindi permette ai criminali di rubarvi il profilo. Per questo motivo vi invitiamo a non fornire a nessuno il codice di accesso dell’applicazione di messaggistica.

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.