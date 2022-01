Serena Rossi, spunta l’addio: pubblico deluso dopo l’importante decisione

Serena Rossi dice addio al varietà in prima serata. Delusione per i fan e programma a rischio: scopriamo tutti i dettagli

Dopo l’addio di Serena Rossi a Canzone Segreta 2, il programma rischia di essere completamente annullato. L’indiscrezione si fa sempre più rimbombante.

A parlarne è stato TvBlog, secondo cui, Canzone Segreta 2 potrebbe rischiare l’annullamento definitivo. Dunque, stando a quanto riportato dal suddetto sito: “La preparazione di Canzone Segreta 2 si sarebbe interrotta, facendo scattare l’allarme tra gli addetti ai lavori“.

Adesso ci sarebbe solo da capire se il varietà musicale subirà uno slittamento nel calendario delle programmazioni Rai, oppure potrebbe essere definitivamente cancellato dai palinsesti della rete. Ma come mai Serena Rossi ha dato il suo addio al programma? Ebbene, come riferito dalla stessa nel corso di una conferenza stampa, l’artista sarà impegnata con le riprese di Mina Settembre 2, dove interpreta un’assistente sociale ed ex psicologa.

Serena Rossi, il motivo del suo addio a Canzone Segreta: presto si calerà nuovamente nei panni di Mina Settembre

Nonostante Canzone Segreta non abbia riscosso un grandissimo successo in termini di ascolti, sembrava che la Rai, dopo l’addio di Serena Rossi, avesse comunque intenzione di chiudere una seconda edizione con una sostituta. Tra i nomi circolati sul web vi era quello della bellissima partenopea Serena Autieri.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Il Cantante Mascherato 2022, spuntano le prime indiscrezioni: svelata una maschera – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Il Paradiso delle Signore, cambia la programmazione: tutto stravolto

Adesso, però, pare ci sia stata un’altra inversione di marcia. Ma tornando alla Rossi, l’attrice nella serata di ieri ha debuttato su Rai Uno con la nuova fiction “La sposa”. Ospite di Domenica In, l’artista ha dichiarato che il suo personaggio lo dedica alla nonna, venuta a mancare proprio nel periodo delle riprese. Serena Rossi tiene molto alle sue origini, difatti, ai microfoni di Mara Venier ha chiosato: “Ho avuto una bellissima infanzia e sono cresciuta in un ambiente molto sereno. Mi hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Cerco di trasmettere gli stessi valori a mio figlio”.