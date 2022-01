Sanremo 2022, ci sarà anche Fiorello sul palco? Arriva l’annuncio

Mancano ormai una manciata di settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2022, ed in molti si chiedono se Fiorello sarà presente. Ecco l’annuncio del presentatore e tutte le indiscrezioni a riguardo.

Il 16 gennaio Amadeus si è mostrato in macchina, ed ha annunciato di essere in viaggio verso Sanremo, dove rimarrà fino alla fine del Festival della canzone italiana, il 5 febbraio 2022. In questi ultimi giorni, oltre alla lista dei cantanti, è stata confermata anche la presenza di Cesare Cremonini e dei vincitori dello scorso anno, i Maneskin.

L’8 gennaio, invece, Amadeus si è mostrato in un breve video con Checco Zalone, dove veniva annunciata la sua presenza sul palco dell’Ariston. A questo punto, in mancanza di ulteriori annunci, in molti hanno iniziato a chiedersi se anche quest’anno ci sarà una presenza indispensabile nel Sanremo del conduttore, ovvero la comicità di Fiorello.

Sanremo 2022, c’è l’accordo con Fiorello: i dettagli

Quello che sembrerebbe essere sempre più chiaro è che Amadeus vorrebbe fortemente la presenza di Fiorello sul palco dell’Ariston. Il comico, invece, sarebbe contrario a ripetere di nuovo l’esperienza. Il portale davidedimaggio.it rivela che i due amici e colleghi sarebbero riusciti ad arrivare ad un compromesso a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, concorrente positivo al Covid: partecipazione in dubbio?

NON PERDERTI >>> I veri super ospiti saranno loro: l’annuncio sconvolge il pubblico di Sanremo 2022

Fiorello è infatti considerato una mina vagante nel programma, in senso positivo, e potrebbe lavorare senza alcun copione. Questo gli permetterebbe di inserirsi in qualsiasi momento, nonostante la scaletta, anche all’ultimo. Ecco dunque che si sarebbe concordata la presenza del comico per la serata finale del programma, sabato 5 febbraio 2022.

Fiorello, agenda libera dal 28 gennaio all’8 febbraio

Al momento, sarebbe in fase di studio la possibilità di inserire Fiorello anche nella prima serata del Festival di Sanremo, forse solo come ospite di passaggio. Resta il fatto che la tournée teatrale del comico si fermerà il 28 gennaio per poi riprendere l’8 febbraio. Questo significa che si prenderà del tempo per esserci sul palco dell’Ariston?