Sanremo 2022, concorrente positivo al Covid: partecipazione in dubbio?

Uno dei concorrenti di Sanremo 2022 è positivo al Covid. La domanda che si sono posti molti è una: la sua partecipazione è in dubbio?

Il 2022 è iniziato da poco più di due settimane e la gente attende con ansia l’inizio del Festival della musica italiana. Sono giorni che il pubblico vive con grande ansia e fermento: Sanremo 2022 è alle porte.

Le date dell’inizio della kermesse musicale sono state divulgate in data 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. Così, la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Il direttore artistico anche per quest’anno ha fatto un lavoro egregio ed ha selezionato i migliori artisti italiani in circolazione. Le sue scelte sono state prive di critiche e ciò significa che il record di ascolti è dietro l’angolo.

I concorrenti della futura edizione saranno: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni, Tananai e Yuman e Aka 7even.

Oltre ai cantanti, nel corso della kermesse musicale a catturare l’attenzione delle telecamere saranno le cinque coconduttrici che affiancheranno Amadeus. Cinque grandi donne che scenderanno sul palco ogni puntata. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social. Venerdì Maria Chiara Giannetta e per il gran finale invece sul palco con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid: partecipazione in dubbio?

Aka7even è risultato positivo al Covid-19. Il cantante ex Amici 21, esploso appena uscito dal programma condotto da Maria De Filippi, ha scoperto, dopo aver fatto un tampone molecolare, di aver contratto il virus che da circa due anni sta terrorizzando l’intero globo terrestre. L’artista ha dato l’annuncio via Instagram ai suoi followers solo poche ore fa.

LEGGI ANCHE >>> “Ho il Covid, mi parte la testa”. Ex volto di Uomini e Donne in quarantena: pubblico allarmato

“Ciao a tutti – esordisce Aka7even su Instagram. – Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”.

Aka7even è il cantante più popolare tra i ragazzi insieme al suo ex compagno di scuola Sangiovanni. Entrambi gli amici parteciperanno nella categoria big di questa edizione del Festival di Sanremo. Aka parteciperà con il brano Perfetta Così. Amadeus ha già annunciato che, come avvenuto l’anno scorso con Irama, qualora un cantante dovesse risultare positivo verrà mandato in onda il video delle prove. Così facendo l’artista continuerà a partecipare alla competizione.