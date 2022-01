“Rapporto a tre con un’altra donna”: confessione piccante al GF Vip in piena notte!

Una confessione bollente avrebbe sconvolto la casa del GF Vip. Una concorrente avrebbe avuto un rapporto a tre con un’altra donna: chi è.

Un nuovo scoop rischia di stravolgere la casa del Grande Fratello Vip. Durante la notte una concorrente ha rivelato di aver avuto un rapporto a tre con il fidanzato ed un’altra donna. Andiamo a vedere chi è la protagonista dell’aneddoto.

Il GF Vip 6 è entrato nella sua fase finale, con i concorrenti che resteranno nella casa per gli ultimi tre mesi di trasmissione. In questi giorni abbiamo visto diversi cambiamenti, con l’entrata di Barù, Natalie Caldonazzo ed infine anche l’attesissima Delia Duran, moglie di Alex Belli che è stato squalificato da questa edizione del reality. Proprio la modella venezuelana ha sconvolto tutti nella notte con una clamorosa rivelazione.

Infatti mentre tutti erano a letto Delia ha deciso di aprirsi con gli altri inquilini, rivelando come lui ed Alex Belli siano una coppia aperta senza mai entrare nei dettagli di questa affermazione. In queste ore però la stessa Duran ha voluto fare una confessione scottante a Manila Nazzaro, sganciando una vera e propria bomba. Andiamo quindi a vedere le sue parole intercettate dai microfoni della Casa più spiata dagli italiani.

GF Vip, Delia Duran confessa: “Rapporto a tre con Alex Belli ed un’altra donna”

Nel corso della notte Delia Duran ha voluto rivelare dei dettagli del suo rapporto con Alex Belli. Infatti sotto le coperte ha confessato all’ex Miss Italia: “Con Alex, ti confesso anche con un’altra donna, cioè capisci, una volta l’abbiamo fatto. Perché c’era comunque anche una condivisione“. A questo punto i due possono definirsi a tutti gli effetti una coppia aperta.

Dopo queste parole, tutto il pubblico del reality si è ricordato che Soleil Sorge non aveva escluso un rapporto a tre con un’altra donna nel caso in cui ci sia la sintonia mentale e artistica giusta e nel caso in cui la donna dovesse trovarla di suo gradimento. Mentre invece sui social è scoppiato lo scontro tra i sostenitori di questa relazione tra Delia e Alex e chi invece lo trova troppo fuori dal comune.

In molti adesso si chiedono se nella puntata di stasera ci sarà un nuovo confronto fra Soleil Sorge e Delia Duran. Inoltre allo stesso tempo nella casa troviamo le due donne che hanno segnato Alex Belli nell’ultimo periodo. Ci sarà quindi da vedere se anche l’attore verrà invitato in studio per un confronto con le due concorrenti.