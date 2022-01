Paolo Bonolis, la settimana inizia malissimo: la mazzata che non ci voleva

Una mazzata senza precedenti per Paolo Bonolis che comincia in malo modo la sua settimana: un Blue Monday ancor più ‘blue’

Ieri a Verissimo è andata in onda un’intervista a Paolo Bonolis che, qualche ora più tardi, è stato impegnato con l’esordio di Avanti Un Altro! Pure di Sera che non ha raccolto i dati sperati per Mediaset.

Un uomo dall’ironia e sensibilità unica che è nella scuderia di Mediaset da tantissimi anni ed ha sempre portato risultati all’altezza, ma ieri sera, domenica 16 gennaio deve essere andato storto qualcosa. Paolo Bonolis al timone di Avanti Un Altro! Pure di Sera, quiz show cult di Canale 5, è partito col piede storto ed è inciampato rovinosamente.

Sono stati 2.760.000 spettatori, con uno share del 12.7%, che hanno scelto ieri sera di divertirsi con il quiz show di Canale 5. Numeri più o meno nella media se non fosse che Serena Rossi con La Sposa su Rai Uno ne ha raccolti più del doppio: 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share portando alla vittoria la società romana.

Tutti gli ascolti TV della sera di domenica 16 gennaio

Vittoria incassata meritatamente dalla Rai con la fiction di Rai Uno e con Fabio Fazio che, al timone di Che Tempo Che Fa ha raccolto ben 2.382.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% dalle 20:43 alle 22:12 e 1.329.000 spettatori pari ad uno share del 6.5% dalle 22:15 alle 23:42 con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Rai 2, invece, ha interessato 1.031.000 spettatori pari ad uno share del 4.1% e 820.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% rispettivamente con The Rookie e CSI: Vegas.

#CTCF ritorna con ottimi ascolti: quasi 2,4 milioni di telespettatori e il 9,45% di share. Sui social si conferma il programma tv più commentato della domenica sera con oltre 283 mila interazioni. Grazie, ancora una volta, e a domenica prossima! pic.twitter.com/AFhC4Q0TyL — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 17, 2022

Per quel che riguarda gli altri canali Mediaset, invece, Rete 4 ha totalizzato 742.000 spettatori con uno share del 3.9% grazie a Controcorrente, mentre Italia 1 ha raccolto 1.200.000 spettatori con lo share del 5.3% con Justice League.