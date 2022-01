Meteo, l’anticiclone rallenta: infiltrazioni fresche sull’Italia

Il meteo sulla penisola in questi giorni è caratterizzato dall’anticiclone delle Azzorre, che adesso però fermerà la sua corsa: cosa succede.

Continua a variare il meteo sulla penisola italiana, con l’anticiclone dell’Azzorre che verrà mitigato da correnti più fresche. L’inverno è ancora in stand-by, ma ben presto le temperature potrebbero scendere: la situazione.

L’Italia sta vivendo un inverno strano, con diverse pause causate da anticicloni fuori stagione. Infatti è una fase invernale definita anomala dagli esperti, con tempo stabile e calma piatta da Nord a Sud. I principali modelli di previsione, però, stanno iniziando a notare i primi cambiamenti. Al momento, come detto, un vasto e robusto anticiclone sta abbracciando tutta l’Europa centro-occidentale e gran parte del Mediterraneo.

Si è creato quindi un vero e proprio scudo atmosferico, che sta proteggendo il Vecchio Continente da precipitazioni e maltempo. Infatti l’anticiclone delle Azzorre ha allontanato le perturbazioni atlantiche e le incursioni fredde, garantendo giornate di bel tempo salvo qualche banco di nebbia sulla pianura Padana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola nelle prossime ore.

Meteo, ancora anticiclone sulla penisola: occhio ad alcune infiltrazione

Questa settimana si aprirà nuovamente all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre. Attenzione però, perché è in discesa sul paese un impulso di aria artica marittima, che porterà alcune insidie anche sull’Italia. Tutto ciò favorirà un calo delle temperature ad iniziare dalle zone alpine. Un primo tentativo di ritorno all’inverno, però, arriverà solamente a partire da martedì. Andiamo quindi a vedere come si evolverà la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora tempo stabile e soleggiato su tutto il settore. Solamente al mattino in Val Padana avremo delle foschie e banchi di nebbia, specialmente sulla parte orientale. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi che oscilleranno tra gli 8 ed i 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sole in prevalenza su tutte le regioni del settore. Anche qui avremo sole in prevalenza. Nonostante ciò non mancheranno banchi di nebbia e qualche nube nelle zone interne e sulla costa adriatica. Le temperature saranno stazionarie su tutto il settore, con massime che andranno dai 9 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una condizione di grande variabilità tra sole e nubi irregolari e locali banchi di nebbia. Primi piovaschi sul settore che andranno a colpire il Gargano e la Calabria. Qui avremo un lieve calo delle temperature, con valori massimi che si stabilizzeranno dai 9 ai 14 gradi.