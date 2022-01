Maxi retata a Foggia e San Severo: arresti e sequestri, ritrovare armi e chili di droga

Polizia, carabinieri e finanzieri hanno condotto una vasta operazione di polizia giudiziaria nelle aree a rischio del capoluogo dauno e del Comune di San Severo. Coordinati dalla Procura di Foggia, la retata è scaturita dalla necessità di ripristinare legalità e controllo in seguito alla recrudescenza degli atti intimidatori a scopo estensivo di Capodanno. 4 persone in manette per spaccio di droga, 10 denunciati a piede libero, sequestrate 2 pistole, un centinaio di proiettili, due giubbotti antiproiettile, droga e materiale esplodente, oltre che capi contraffatti.