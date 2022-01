Mattia fuori da Amici 21: l’appello sconcertante della maestra Celentano – FOTO

La maestra Celentano quest’anno ha preso di mira Mattia ad Amici 21, ballerino di latino di Raimondo Todaro che non è affatto d’accordo su quanto sta accadendo

Nelle scorse ore è stato reso pubblico l’appello della maestra Alessandra Celentano che vuole trovare immediatamente un sostituto per Mattia che lei non ritiene all’altezza di Amici 21.

Quest’anno la maestra Celentano è troppo poco agguerrita, ma attenti a parlare presto che ha già cacciato l’asso nella manica: la maestra di danza, infatti, ha pubblicato un annuncio sui social di WittyTV e Amici Ufficiale per cercare il perfetto sostituto di Mattia, alunno di Raimondo Todaro.

L’appello ha creato molto scalpore tra i fan del programma, soprattutto perché il ballerino di latino è uno dei più amati di quest’edizione.

Amici 21, la selezione dei ballerini di latino: i requisiti

Tramite un video sui social, Alessandra Celentano ha annunciato: “Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputano più bravi di Mattia”. La maestra di danza ha poi elencato tutti i requisiti necessari per presentarsi davanti alla commissione: “Età dai 18 ai 26 anni, altezza da 1.75 in su, preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS e per finire versatilità o predisposizione ad altri stili di danza”.

Un vero e proprio annuncio dalla maestra Celentano, come non era mai successo prima, che ha creato caos tra gli utenti social che si sono divisi in sostenitori di Mattia ed in sostenitori della stessa maestra. Sono un po’ di settimane -anche prima della sosta natalizia- che il ballerino non si esibisce o, quando lo fa, viene subissato di critiche per lo scarso impegno.